Coronavirus : aux États-Unis, Gamestop se déclare “commerce essentiel” et reste ouvert

La plus grande chaîne de boutiques physiques dédiées à la vente de jeux vidéo a décidé d'elle-même de ne pas appliquer les recommandations de la CDC.

Ces prochains jours sortiront des titres très attendu : Animal Crossing: New Horizons sur Nintendo Switch et DOOM Eternal sur consoles et PC. Malheureusement, la pandémie de nouveau coronavirus Covid-19 n’est pas bonne pour les affaires, notamment aux États-Unis où de nombreux joueurs ont l’habitude de se tourner vers des boutiques physiques telles que celles de la chaîne GamesStop, malgré la démocratisation des plateformes numériques. Il faut dire qu’il n’est pas rare qu’un joueur puisse y obtenir une copie d’un jeu vidéo en avance, d’où l’attrait. La pandémie de coronavirus touche durement l’Asie et l’Europe, mais le nombre de cas outre-Atlantique croît de façon très rapide également : hier, on relevait 563 nouveaux cas et 10 décès, pour un total de 14 372 personnes affectées et 217 morts. Les entreprises de technologie demandent à leurs employés de travailler depuis leur domicile, et dans la “Bay Area” de San Francisco-San Jose-Oakland, six mesures de confinement ont été mises en place par le comté.

Une décision à contre courant

Alors que les politiques s’alertent sur l’absence de prise en compte de l’ampleur de la crise par la présidence américaine, voilà que GameStop décide de se mettre également des œillères en gardant l’ensemble de ses magasins ouvertes. Les cadres de l’entreprise ont en effet demandé aux responsables des boutiques de les garder ouvertes car elle se considère comme un “commerce essentiel”. On rappelle qu’en France cela ne concerne que les pharmacies, magasins d’alimentation et débit de tabac-presse.

Une ouverture qui brave toute logique, sauf celle du profit

Kotaku a pu mettre la main sur une note interne qui recommande d’ouvrir aux horaires habituels même si les forces de l’ordre viennent ordonner la fermeture. Il est recommandé aux managers des boutiques de présenter un justificatif qui qualifie la chaîne d’essentielle car elle “permet et améliore l’expérience des clients qui travaillent depuis chez eux”. Ce statut auto-décrété brave non seulement les interdits, mais également les règles de “distanciation sociale” mises en place, mettant à risque la santé des employés et les clients.