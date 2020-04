Coronavirus : Amazon doit uniquement vendre des produits alimentaires, médicaux ou d’hygiène

Le tribunal judiciaire de Nanterre a condamné le géant de l'e-commerce à restreindre son activité en France et à ne livrer que les produits essentiels.

Depuis le début du confinement à cause du coronavirus, Amazon privilégiait la livraison des produits prioritaires dans l’Hexagone, mais ne s’interdisait pas pour autant de livrer des produits jugés non essentiels même si les délais n’étaient pas les mêmes : “Nous devons concentrer les capacités disponibles sur les articles les plus prioritaires et, à compter d’aujourd’hui, temporairement cesser de prendre des commandes sur certains produits moins prioritaires. Les employés de nos centres de distribution se concentreront sur la réception et l’expédition des produits dont les clients ont le plus besoin à l’heure actuelle“. Un syndicat qui craignait que les salariés ne puissent être en sécurité face à la pandémie avait alors saisi la justice et le tribunal judiciaire de Nanterre (Hauts-de-Seine), dont dépend son siège français de Clichy-la-Garenne, a tranché à la faveur des salariés.

Amazon condamné à ne livrer que les produits alimentaires, médicaux et d’hygiène

Cette décision forte s’applique dans l’attente de l’évaluation des risques professionnels inhérents à l’épidémie de Covid-19 sur l’ensemble des entrepôts : “Amazon à 24h pour restreindre l’activité de ses entrepôts aux seules activités de réception des marchandises, de préparation et d’expédition des commandes de produits alimentaires, de produits d’hygiène et de produits médicaux, sous astreinte, d’un million d’euros par jour de retard et par infraction constatée“. A noter un seul employé est actuellement hospitalisé en réanimation à cause du nouveau coronavirus, mais certains employés d’Amazon soupçonnent des dizaines de malades non comptabilisés…

La société de Jeff Bezos va faire appel

Amazon ne partage pas du tout l’avis du tribunal judiciaire de Nanterre : “La décision rendue hier par le tribunal judiciaire de Nanterre nous laisse perplexes compte tenu des preuves concrètes qui ont été apportées sur les mesures de sécurité mises en place pour protéger nos employés. Celles-ci comprennent notamment des contrôles de température, la distribution de masques et une distanciation sociale renforcée et ont reçu l’approbation d’experts de santé et de sécurité qui ont visité plusieurs de nos sites. Nous étudions les conséquences de cette décision et les options disponibles, et nous pensons faire appel. Cependant, notre interprétation suggère que nous pourrions être contraints de suspendre l’activité de nos centres de distribution en France. Actuellement, nous continuons à opérer dans le pays et faisons tout notre possible pour maintenir le niveau de service attendu par nos clients en France, les emplois sur lesquels comptent nos collaborateurs et la visibilité dont les milliers d’entreprises françaises qui vendent sur amazon.fr ont besoin en cette période sans précédent. Cependant, sans la possibilité d’exploiter nos centres de distribution en France, nous serions contraints de restreindre un service qui est devenu essentiel pour les millions de personnes à travers le pays qui souhaitent avoir accès aux produits dont elles ont besoin chez elles pendant cette crise.“