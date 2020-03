Coronavirus : à Honk Kong, le système de suivi très imparfait

Toutes les personnes rentrant sur le territoire via l'aéroport de Hong Kong se voient remettre un bracelet électronique afin que les autorités s'assurent qu'elles restent en quarantaine obligatoire. Selon certains porteurs, le système est faillible.

Hong Kong a mis en place un système de suivi électronique conçu pour s’assurer que les personnes soumises à des ordonnances de quarantaine obligatoires restent confinées, et d’être détectées le cas échéant. Lorsqu’ils reviennent d’outre-mer, les résidents se voient affectés d’un bracelet électronique, mais certains certains rapportent qu’ils ne peuvent s’inscrire sur l’application destinée à suivre leurs mouvements via leur téléphone portable, ce qui signifie que les autorités n’ont aucune information sur leur localisation pendant la période de quarantaine obligatoire de 14 jours. Une fois débarqués à l’aéroport, le bracelet est confié avec un QR code et un code PIN unique est envoyé par SMS pour activer le suivi dans l’application une fois rentré chez soi. Le journal Indian Express rapporte cependant qu’un étudiant revenant d’Édimbourg a dû attendre 24 heures avant de recevoir le message, et que ce dernier rencontrait une erreur lorsqu’il entrait le numéro unique.

Un problème non isolé

L’étudiant concerné, TL Wong, a essayé de contacter les créateurs de l’application au sein du gouvernement, mais toutes les lignes étaient occupées ou bien la personne qui répondait ne pouvait pas fournir d’aide. Un ami de Wong qui rentrait au même moment a rencontré le même problème. Malgré tous les deux étudiants ont choisis de rester confiné chez eux plutôt que de s’aventurer à l’extérieur. Le ministère de la Santé prévoit de suivre tous les cas d’échec d’activation, ce qui correspond à “un petit nombre de […] en raison de numéros de téléphone incomplets ou incorrects sur les formulaires de quarantaine“.

24 000 personnes suivies de près

En tout et pour tout, le gouvernement a distribué quelques 24 000 bracelets pour surveiller les nouveaux arrivants. Les personnes suivies sont censées prendre des photos d’elles-même portant le bracelet lorsqu’elles en reçoivent l’ordre de l’application, et émet des avertissements si la personne a quitté son lieu de résidence. Un système unique, mais faillible.