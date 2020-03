Coronavirus : 50 évènements majeurs de la tech déjà annulés ou reportés

À mesure que l'épidémie de COVID-19 se mue en pandémie, les acteurs de la tech prennent des précautions compréhensibles, qui passent par l'annulation ou le report de conférences, salons et rencontres.

L’épidémie de coronavirus totalise à présent 100 000 personnes infectées par le COVID-19, les dernières personnes touchées en Belgique ayant conduit à atteindre ce palier dramatique. Si l’on sait que le virus a des conséquences économiques sur le secteur technologique, et qu’aux dernières nouvelles, Google, Apple, Facebook, Amazon, Twitter et Microsoft ont incité leurs employés de Seattle, San Francisco et/ou Bellevue à travailler depuis chez eux jusqu’à la fin du mois de mars, les conséquences sur le long terme se multiplient également. On sait que l’annulation de l’édition 2020 de l’E3 pourrait intervenir d’ici les prochaines semaines si la situation autour du coronavirus prend encore plus d’ampleur, que Sony a annulé sa venue à la PAX East et à la GDC 2020 et que le Mobile World Congress 2020 a d’ores et déjà été annulée, événement pourtant phare pour les fabricants de smartphones qui y présentent leur vaisseau-amiral et leurs concepts.

34 évènements totalement annulés

Mais le compte est loin d’être bon. Au moment où nous écrivons ces lignes, un tableur public présente une liste de 50 évènements annulés ou reportés. On y voit que Google a annulé sa conférence de développeurs I/O, que Facebook a de son côté annulé sa conférence F8 mais que d’autres grands acteurs comme IMB et GitHub ont également du revoir leurs plans. Ces trois derniers donnent rendez-vous en ligne aux participants.

D’autres simplement reportés

D’autres, comme les conférences Lesbians Who Tech et DevOpsDays Seattle sont simplement reportés. La plupart dans ce cas ne se déroulent pas en Asie (comme les APIdays Singapore, Black Hat Asia) mais en Europe et aux États-Unis : la TSConf:EU se passe à Linz en Autriche, la KubeCon EU à Amsterdam aux Pays-Bas, le WordCamp DC à Washington DC aux États-Unis, la DevOps Fusion et les Voxxed Days à Zurich en Suisse et enfin le DevNet Create de Cisco à Mountain View, en Californie — siège de Google. Le tableur est bien sûr appelé à évoluer, à mesure que l’épidémie s’étend ou décélère.