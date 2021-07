Corning va proposer son Gorilla Glass pour les caméras des smartphones

Corning est un incontournable de la protection de nos smartphones, et plus précisément de leur écran. La marque pourrait bientôt protéger les lentilles de leurs caméras.

Nos smartphones sont de superbes concentrés de technologies. Ce sont aussi des appareils très résistants, notamment grâce à des innovations proposées par Corning. On pense évidemment au Gorilla Glass qui protège les écrans. Bientôt, Corning aidera à protéger les lentilles des caméras de nos appareils. Explication.

Corning Gorilla Glass protègera bientôt les lentilles des smartphones

Corning est un nom que beaucoup connaissent. En effet, le Gorilla Glass de la marque est utilisé dans de nombreux smartphones pour renforcer la résistance des écrans mais aujourd’hui, il semblerait que Corning veuille étendre encore sa protection. L’entreprise veut désormais protéger de la même façon les caméras de nos smartphones.

Pour une résistance encore améliorée

Pour ce faire, Corning vient d’annoncer qu’il allait proposer son verre Gorilla Glass DX pour les lentilles des smartphones. Les séries DX et DX+ ont été introduites il y a plusieurs années, elles avaient été conçues pour les smartwatches. Corning affirmait alors que la série DX pouvait être meilleure encore que le saphir, un matériau qu’utilisent certaines entreprises pour protéger leurs caméras, dans la mesure où ce dernier est plus résistant aux rayures et moins sujet aux reflets.

Selon Jaymin Amin, vice-président et directeur général chez Corning Gorilla Glass, “des revêtements antireflet ont depuis longtemps été utilisés sur les caméras conventionnelles pour améliorer la capture de la lumière. Cependant, ces revêtements ont une propension à se rayer facilement, impactant négativement la qualité de l’image. Les composites du Corning Gorilla Glass offrent non seulement aux lentilles des appareils mobiles une résistance aux rayures et une durabilité améliorées par rapport aux revêtements traditionnels mais aussi des performances optiques de haute volée nécessaires pour ces appareils.”

Les premiers smartphones à en profiter seront des modèles Samsung, très probablement la prochaine génération d’appareils à écran pliable qui devrait être annoncée dans les prochaines semaines.