Corning dévoile un nouveau Gorilla Glass plus résistant encore

Si nos smartphones sont aujourd'hui extrêmement performants, ce sont aussi des petites bêtes très fragiles. Il convient alors de les protéger comme il se doit pour éviter les catastrophes. Cela passe notamment par protéger l'écran.

Nombre de nos smartphones et tablettes utilisent des protections d’écran pour éviter justement que les écrans ne soient trop facilement endommagés. Cela signifie que ces protections doivent être vraiment résistantes pour pouvoir encaisser les petits chocs du quotidien voire les éventuelles chutes. Corning dévoile aujourd’hui une nouvelle version de son célèbre Gorilla Glass, la plus résistante à ce jour.

Corning dévoile son nouveau Gorilla Glass

Baptisée Gorilla Glass Victus, il s’agit là selon Corning du Gorilla Glass le plus résistant à ce jour. Rien de moins. Selon le fabricant, Victus est capable d’encaisser des chutes à 2 mètres de hauteur y compris sur des surfaces dures. La marque affirme que les protections fabriquées par la concurrence ont tendance à se montrer inefficace à partir de 0,8 mètre seulement. Victus peut quant à lui encaisser plus de deux fois cette hauteur et faire en sorte que l’appareil qu’il protège s’en tire indemne.

Une protection baptisée Victus, toujours plus résistante

Outre le fait d’être plus costaud et de mieux résister aux chutes, Corning affirme aussi que Victus se laisse moins facilement rayer. Il résiste deux fois mieux aux rayures, semble-t-il, que son prédécesseur et jusqu’à quatre fois mieux que ses concurrents en aluminosilicate. La marque profite aussi de cette annonce pour révéler que Samsung sera le premier à profiter de ce Gorilla Glass Victus dans un “futur proche”. Faut-il y voir là le signe que le très attendu Samsung Galaxy Note 20 y aura droit ? Difficile à dire. Mais voilà qui devrait annoncer des tests de résistance très intéressants. À suivre !