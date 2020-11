Corée du Sud : une présentatrice générée par intelligence artificielle une chaîne d’actualité

L'intelligence artificielle permet aujourd'hui déjà de réaliser de vrais petits miracles alors qu'elle n'en est qu'à ses débuts. Voici aujourd'hui un nouvel exemple d'utilisation de cette technologie.

Il y a des raisons pour lesquelles les présentateurs et présentatrices de journaux télévisés sont encore très utiles aujourd’hui et ce alors qu’il est si facile de consulter l’actualité en ligne. Les présentateurs ont leur propre personnalité, leur propre manière de délivrer l’information et de l’analyser, y apportant des commentaires qui peuvent apporter un éclairage intéressant et offrir davantage de contexte que de simplement lire l’info sur un site quelconque. Les technologies modernes comme l’intelligence artificielle peuvent permettre d’aller plus loin. Exemple en Corée du Sud.

La chaîne d’info sud-coréenne MBN introduit une présentatrice JT d’un nouveau genre

Cela étant dit, il est tout à fait envisageable qu’un jour, dans un avenir plus ou moins proche, ces présentateurs TV soient remplacés par une intelligence artificielle. C’est d’ailleurs peu ou prou ce qui s’est passé en Corée du Sud. La chaîne câblée MBN est devenue le premier diffuseur du pays à introduire une présentatrice JT alimentée par une intelligence artificielle. Elle a par ailleurs été baptisée AI Kim.

Un personnage entièrement virtuel basé sur l’intelligence artificielle

Cette présentatrice a été modélisée à partir d’une autre présentatrice, bien humaine, qui travaille elle aussi chez MBN, Jim Ju-ha. Selon les propres mots de AI Kim lorsqu’elle s’est présentée : “J’ai été créée grâce au deep learning et pas moins de 10 heures de vidéos de Kim Ju-ha, pour apprendre les détails de sa voix, sa manière de parler, ses expressions faciales, la manière dont ses lèvres bougent et la manière dont son corps bouge. Je suis en mesure de rapporter les actualités exactement de la même manière que la présentatrice Kim Ju-ha le ferait.”

Ce qui est fascinant ici, c’est que, lors de cette première intervention, l’intelligence artificielle est parvenue à s’exprimer sur le même ton et avec les mêmes manières que sa collègue humaine, reproduisant même jusqu’aux mouvements corporels. L’objectif de ces présentateurs de JT alimentés par l’intelligence artificielle serait de permettre à ces chaînes de diffuser de l’information 24/7, pour pallier les risques d’absence de l’humain, s’il est malade ou s’il dort, par exemple.