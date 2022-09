Copenhagen Cowboy : le thriller néo-noir de Nicolas Winding Refn

La série Copenhagen Cowboy pour Netflix signe la première production du cinéaste Nicolas Winding Refn dans son Danemark natal depuis 15 ans.

Copenhagen Cowboy est centré sur une jeune héroïne, Miu. Après une vie de servitude et sur le point de prendre un nouveau départ, elle traverse le paysage inquiétant du monde criminel de la ville éponyme. En quête de justice et de vengeance, elle rencontre son ennemi juré, Rakel, alors qu’ils s’embarquent dans une odyssée à travers le naturel et le surnaturel. Le passé finit par transformer et définir leur avenir, alors que les deux femmes découvrent qu’elles ne sont pas seules, qu’elles sont nombreuses.

Un teaser pour Copenhagen Cowboy

Copenhagen Cowboy sortira d’ici la fin de l’année sur Netflix. La série télévisée de six épisodes mettra en vedette Angela Bundalovic, Lola Corfixen, Zlatko Buric, Andreas Lykke Jorgensen, Jason Hendil-Forssell, Li Ii Zhang, Dragana Milutinovic, Mikael Bertelsen et Mads Brugger.

Le réalisateur Nicolas Winding Refn (Pusher, Drive, The Neon Demon) a déclaré :

Avec Copenhagen Cowboy, je retourne dans mon passé pour façonner mon avenir en créant une série, une expansion de mes alter-egos en constante évolution, désormais sous la forme de ma jeune héroïne, Miu. Collaborer avec Netflix et donner vie à cette série a été une expérience absolument merveilleuse à tous les niveaux. Je les perçois non seulement comme mes partenaires avec de nombreuses aventures futures à venir, mais aussi comme mes amis. Un nouveau terme est né. Netflix Winding Refn.