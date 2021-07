Control : une suite et un spin-off multijoueur pour assurer l’avenir de la licence

Remedy Entertainment signe un accord de coédition et de développement avec 505 Games pour deux nouveaux jeux basés sur l'univers de Control.

La suite de Control sera une expérience à plus gros budget tandis que le spin-off multijoueur, baptisé pour le moment Project Condor, proposera de la coopération à quatre joueurs en PvE (player vs environment) et sortira sur PS5, Xbox Series X, Xbox Series S et PC. Ces nouveaux jeux sont produits avec le moteur et les outils Northlight, propriété du studio finlandais Remedy Entertainment. Le budget initial de développement de Project Condor s’élève à 25 millions d’euros. Les investissements en matière de développement et de marketing seront répartis à parts égales ainsi que les futurs revenus nets générés.

More @ControlRemedy is on the way! @MikaelKasurinen, the awesome Game Director of the Control franchise, will tell you all about it! @remedygames @505_Games https://t.co/rj3Ld0xS5x — Sam Lake (@SamLakeRMD) June 29, 2021

“Nous collaborons avec succès avec 505 Games depuis plus de quatre ans et nous sommes tous deux devenus plus forts dans nos domaines respectifs. Nous sommes heureux de prolonger et d’approfondir notre partenariat“, déclare Tero Virtala, PDG de Remedy Entertainment. “Ce nouvel accord soutient nos objectifs de développer des jeux en franchises à long terme, créer des jeux de référence, renforcer nos capacités commerciales et collaborer avec d’excellents partenaires avec lesquels nous pouvons réussir ensemble“. Rami Galente et Raffi Galante, co-PDG de la maison-mère Digital Bros, rajoutent : “Nous sommes ravis de poursuivre et d’étendre notre collaboration avec Remedy. Avec plus de 2 millions d’exemplaires vendus et des revenus dépassant les 70 millions d’euros, Control est un jeu extrêmement réussi. En tant que jeu multijoueur, Condor a le potentiel d’engager la communauté des joueurs à long terme, contribuant au flux de revenus des produits de 505 Games plus longtemps que les jeux traditionnels.”

Les projets en cours chez Remedy Entertainment