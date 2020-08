Control Ultimate Edition : une version complète et optimisée pour la next-gen

Remedy Entertainment et l'éditeur 505 Games annoncent Control Ultimate Edition sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox One et PC.

Prévu pour le 27 août prochain sur Steam et le 10 septembre prochain sur PS4, Xbox One et l’Epic Games Store (les éditions physiques seront disponibles plus tard dans l’année), Control Ultimate Edition comprendra le titre original ainsi que toutes ses extensions (La Fondation et EMA – Événement du Monde Altéré). Comme c’est désormais le cas avec de nombreux jeux de la current-gen, les joueurs recevront automatiquement une version gratuite optimisée pour les nouvelles consoles de Sony et Microsoft lors de la transition vers la next-gen en fin d’année.

Un trailer pour Control Ultimate Edition

Pour mémoire, l’histoire de Control se déroule dans la ville de New York, au cœur d’un bâtiment appelé l’Ancienne Maison qui abrite une agence secrète, le Bureau Fédéral du Contrôle. Cette dernière est attaquée par le Hiss, une entité surnaturelle et hostile qui prend possession des employés. Présente sur les lieux, Jesse Faden va devoir reprendre le contrôle de la situation, tout en essayant de retrouver son frère Dylan, enlevé par ladite agence il y a 17 ans dans la petite ville d’Ordinary.

L’extension EMA de Control va exhiber son gameplay

Remedy Entertainment donne rendez-vous aux joueurs ce jeudi à 18h sur Twitch pour en savoir plus sur le contenu additionnel de sa dernière production : “Les joueurs et fans désireux de replonger dans l’Ancienne Maison avant la date de sortie officielle du prochain DLC pourront retrouver Sam Lake, le directeur créatif de Remedy, ainsi que Mikael Kasurinen, le game director de Control pour une émission exclusive au cours de laquelle seront présentées les 15 premières minutes de gameplay de l’extension EMA. L’occasion d’en apprendre plus sur l’approche narrative de ce studio primé et reconnu, en abordant notamment le Remedy Connected Universe.“