Control de Remedy Entertainment : Gary Whitta aimerait adapter le jeu en film

Le co-scénariste de Rogue One : A Star Wars Story estime que Control remplit tous les critères pour faire l'objet d'une adaptation cinématographique.

Proche du milieu vidéoludique pour avoir participé à l’écriture des premiers jeux de Telltale Games (avant la fermeture du studio puis sa résurrection grâce au groupe LCG Entertainment) ou encore de Prey (la version originale), Gary Whitta suit attentivement les dernières sorties. Durant une session Ask Me Anything (AMA) sur les réseaux sociaux, il a indiqué que Control ferait un bon film et qu’il serait prêt à s’occuper de l’histoire. Si les internautes se sont vite emballés, le directeur de la communication du studio finlandais Remedy Entertainment lui a ouvert la porte en faisant savoir qu’il était disponible pour en discuter. Le début d’une collaboration qui mènera jusqu’à Hollywood ? L’avenir nous le dira. A noter qu’un film d’animation dédié à la licence StarFox est également dans les plans de Gary Whitta.

Control, le dernier né de Remedy Entertainment

L’intrigue principale se concentre sur l’histoire de Jesse Faden et sa recherche personnelle de réponses à mesure qu’elle grandit dans le rôle du directeur d’une agence secrète à New York : “Cette aventure surnaturelle à la troisième personne vous mettra au défi de maîtriser la combinaison de capacités surnaturelles, de munitions modifiables et d’environnements réactifs, tout en luttant dans un monde profond et imprévisible. Le monde de Control a sa propre histoire, tout comme les alliés que les joueurs vont rencontrer durant la partie. Les quêtes secondaires et les secrets sont partout. Jesse collabore avec d’autres agents, décode des codes cryptés et découvre d’étranges expériences.”