Contre les fausses informations autour du Covid-19, YouTube introduit un encart de fact checking

Cette période de pandémie de Covid-19 est malheureusement un terrain très propice aux fausses informations. Celles-ci se retrouvent sur toutes les plates-formes sociales. YouTube agit aujourd'hui et informe les utilisateurs en ajoutant un encart de fact checking.

Ces dernières semaines, les gens recherchent très souvent des informations concernant la pandémie de Covid-19. Chacun tente de comprendre ce qui se passe, comment ça se passe, quelles sont les dernières actualités et ce que les experts en disent. Naturellement, parmi l’information véridique et avérée, il y a aussi quantité de fausses informations. Celles-ci pourraient avoir des conséquences désastreuses. Comme pour le virus, il convient d’endiguer leur propagation.

YouTube ajoute un panneau d’information dédié au fact-checking

Pour aider à cette lutte purement numérique, YouTube a décidé d’afficher désormais des encarts d’information liés à la vérification des faits (fact checking) chaque fois qu’un internaute des États-Unis effectue une recherche au sujet du Covid-19 sur sa plate-forme. Ces encarts de fact checking avaient fait leurs débuts en Inde et au Brésil l’année dernière, ils arrivent désormais aujourd’hui aux États-Unis. À quand en France ? Cela devrait en tout cas permettre aux internautes de démêler le vrai du faux et de ne pas croire tout ce qu’ils peuvent lire.

pour les recherches concernant le Covid-19

Selon le communiqué de YouTube, “nous utilisons désormais ces encarts pour aider à relever un défi supplémentaire : la fausse information qui apparaît rapidement dans les cycles des actualités très fugaces, durant lesquels les déclarations non fondées et l’incertitude au sujet des faits sont très communes. (Par exemple, un faux rapport affirmant que le Covid-19 est une arme biologique.) Nos encarts d’information de fact checking offrent un contexte nouveau dans ces situations en mettant en avant des articles pertinents et vérifiés par des tiers juste au-dessus des résultats de recherche sur les thèmes demandés, ceci pour que nos utilisateurs puissent prendre des décision pleinement informées concernant les déclarations faites dans les news.” YouTube n’est pas le seul à s’être engagé dans le combat contre la fausse information. Des plates-formes comme Facebook sont très actives sur ce sujet. WhatsApp, de son côté, limite le nombre de transferts de messages simultanés, pour une baisse de 70% selon la plate-forme.