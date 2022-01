Contre la discrimination, Airbnb commence à cacher le nom des invités

Airbnb effectue un nouveau changement dans son processus de réservation, uniquement dans l'Oregon, pour le moment.

Airbnb vient d’annoncer un changement dans le process de réservation, et plus précisément dans la gestion de l’affichage des profils. Ce changement ne concerne pour l’instant que l’État de l’Oregon, aux États-Unis. Il est question de cacher le nom des invités à l’hôte. Celui-ci se pourra les voir qu’une fois la réservation acceptée, pour lutter contre la discrimination. Ce changement sera pleinement effectif le 31 janvier 2022.

L’objectif est donc de lutter contre la discrimination raciale chez les hôtes, selon l’annonce de l’entreprise, en les empêchant de deviner l’origine de tel ou tel invité depuis leur simple nom. Une étude de 2016 avait permis de découvrir que les invités Airbnb avec des noms à “consonance noire” avaient 16 % de chances en moins de voir leur demande de réservation acceptée par rapport à des invités dont les noms “sonnent blanc”.

Cette annonce fait suite un accord à l’amiable trouvé par Airbnb en 2019 suite à une plainte de trois femmes de la région de Portland. Les plaignantes, toutes noires, accusaient la plate-forme de permettre aux hôtes de pratiquer la discrimination à l’encontre des utilisateurs noirs en obligeant les invités à mettre leurs nom et photographie dans leur profil.

Uniquement dans l’Oregon, pour le moment

Après cet accord avec les plaignantes, Airbnb avait annoncé qu’il “mettrait à jour la manière dont les noms dans les profils sont affichés aux hôtes lors du processus de réservation.”

Airbnb s’est beaucoup exprimé par le passé concernant l’importance, chez eux, de la justice raciale. La plate-forme demande désormais aux utilisateurs d’agréer à son Airbnb Community Commitment, pour s’engager à ne discriminer personne. Elle a aussi lancé le projet Lighthouse, une initiative visant à étudier la discrimination sur sa plate-forme, à l’été 2020. Avant ce programme, l’entreprise déclarait ne pas avoir de moyen de mesurer “les grandes tendances et autres motifs liés à la discrimination” pendant les réservations.

Les invités Airbnb ne sont pas obligés de fournir de photo de profil (bien que les hôtes puissent les exiger pour réserver leur logement). Depuis 2018, la plate-forme gardait aussi les photos des invités invisibles avant la confirmation de la réservation. Ce changement, pris aussi pour lutter contre la discrimination, s’est révélé quelque peu controversé parmi les utilisateurs, certains craignant que cela puisse mettre les invités marginalisés dans des situations dangereuses qu’ils auraient pu éviter. “Je préfèrerais voir ma réservation refusée plutôt que de me faire tabasser ou d’être tué en arrivant sur place”, expliquait un utilisateur.

Si l’entreprise vise effectivement une telle stratégie pour réduire la discrimination, pourquoi la limiter à l’Oregon ? La porte-parole Liz DeBold Fusco n’a pas directement précisé si cette fonctionnalité s’étendra dans un futur proche. Selon l’annonce officielle, on peut lire : “Dans le cadre de nos projets en cours, nous prendrons tous les résultats de cette modification et les utiliserons pour informer de nos futurs efforts pour combattre la discrimination.” L’entreprise avait ajouté qu’elle prévoyait de “continuer de travailler avec ses hôtes et ses invités ainsi qu’avec les leaders des droits civils pour rendre [sa] communauté plus inclusive.”