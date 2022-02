Contamination dans des usines Western Digital, vers une pénurie de mémoire flash ?

Une contamination dans deux usines de Western Digital devrait faire grimper les prix de la mémoire flash.

Si vous avez l’intention d’acheter de la mémoire flash, un SSD pour votre ordinateur ou comme disque externe, par exemple, il vaudrait peut-être mieux que vous ne tardiez pas trop. En effet, si l’on en croit une annonce de Western Digital, l’entreprise, grand producteur de mémoire flash, fait actuellement les frais d’une contamination dans deux de ses usines.

Ce problème touche les opérations des usines de Yokkaichi et Kitakami, deux sites sur lesquels la mémoire flash est fabriquée. Selon le communiqué de Western Digital, “l’estimation actuelle de l’impact par Western Digital est une réduction de la disponibilité de la mémoire flash d’au moins 6,5 exaoctets. L’entreprise travaille avec son partenaire Kioxia pour mettre en place les mesures nécessaires qui permettront de restaurer le status opérationnel normal de ces usines le plus rapidement possible.”

Pour celles et ceux qui se poseraient la question, 6,5 exaoctets représentent 6,5 milliards de gigaoctets (Go). Selon TrendForce, cette contamination de la mémoire pourrait avoir pour conséquence une augmentation du prix de la mémoire flash NAND d’environ 5 à 10 % au deuxième trimestre 2022. Ceci très probablement parce que Western Digital ne pourra plus utiliser les composants contaminés, ce qui entraînera des pénuries temporaires et une augmentation des tarifs puisque l’offre sera moindre.

Difficile de savoir précisément comment cette situation pourra affecter les clients finaux, mais dans la mesure où Western Digital est l’un des plus grands acteurs de l’industrie de la mémoire, 6,5 exaoctets est une quantité non négligeable. Espérons que l’entreprise et son partenaire parviendront à sortir de cette délicate situation très rapidement pour reprendre leur production à un rythme normal. On le répète, si vous voulez acheter de la mémoire flash, ne tardez pas trop, les prix risquent de grimper.