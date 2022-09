Constantine : Keanu Reeves va reprendre le rôle principal pour une suite

Le thriller surnaturel basé sur l'univers de DC Comics sera prochainement de retour au cinéma avec un nouveau film.

Warner Bros Discovery prépare officiellement un nouveau volet de Constantine. Le comédien canadien Keanu Reeves retrouvera le réalisateur Francis Lawrence (I Am Legend, The Hunger Games, The Serpent Queen), qui a fait ses débuts derrière la caméra sur le film original qui raconte l’histoire de l’exorciste et démonologue surnaturel John Constantine. Alors qu’il est en train de mourir, il reste dans les alentours pour sauver son âme et empêcher les démons de l’enfer d’envahir la terre. Il s’immisce en outre dans une bataille entre l’archange Gabriel et Lucifer.

Warner Bros Sets ‘Constantine’ Sequel; Keanu Reeves & Francis Lawrence To Reunite, Akiva Goldsman Scripting & Producing With Bad Robot’s JJ Abrams & Hannah Minghella https://t.co/3QbAkOgcAr — Deadline Hollywood (@DEADLINE) September 16, 2022

Akiva Goldsman écrira le scénario et produira la suite de Constantine par le biais de sa société Weed Road Pictures, aux côtés de J.J. Abrams et Hannah Minghella de Bad Robot. Lorenzo DiBonaventura et Erwin Stoff seront les producteurs exécutifs du projet.

Le trailer de Constantine

Lors de sa sortie il y a 17 ans, le film basé sur le personnage complexe de DC Comics, avec Keanu Reeves dans le rôle principal, a rapporté plus de 200 millions de dollars au box-office mondial en 2005. Si la critique n’a pas encensé Constantine, de nombreux fans voulaient une suite.