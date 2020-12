Consoles reconditionnées : la sortie de la PS5 a relancé les ventes

Les ventes de consoles reconditionnées sont depuis plusieurs semaines en hausse suite aux ruptures de stock quasi instantanées de la nouvelle console de Sony.

Extrêmement demandée par les joueurs du monde entier depuis son lancement en novembre dernier, la PS5 de Sony est victime de son succès au point de réaliser un lancement historique pour le constructeur japonais et l’industrie vidéoludique. Introuvable dans le commerce à cause d’un stock fortement réduit et des réassorts qui filent plus vite que la lumière, certaines personnes préfèrent alors se tourner vers d’anciens modèles pour patienter, tout en privilégiant un nouveau marché qui gagne de plus en plus d’adaptes. Le spécialiste des produits électroniques reconditionnés reBuy annonce ainsi avoir connu une augmentation de 58% d’achat de vente de console d’ancienne génération les trois premières semaines de novembre.

“Le choix du reconditionné est d’autant plus pertinent depuis le confinement qui est lié au contexte sanitaire actuel. Les consommateurs réfléchissent plus à ce qu’ils consomment et recherchent une solution de qualité à un coût maîtrisé“, explique Benoît Angermann, Country Manager France de reBuy, le leader européen du reconditionné. “C’est exactement ce que nous proposons à travers notre large gamme d’appareils électroniques, à savoir une alternative durable et robuste“. Il rajoute par ailleurs : “Le principal pic d’achat se situe en fin d’année. Nous avons noté un pic d’achat de la PS4 un peu avant la sortie de la console PS5 (+84%).”

reBuy, le numéro 1 dans le reconditionné

Fondé en 2009 en Allemagne et présent aujourd’hui dans six pays (Autriche, Pays-Bas, France, Italie, Espagne et Royaume-Uni), reBuy s’est imposé comme l’une des solutions phares pour pallier les ruptures de stock de certains produits, mais également pour mettre la main sur des produits récents à un prix plus accessible. Benoît Angermann détaille le fonctionnement de la société : “Contrairement à une place de marché, nous contrôlons entièrement le processus de reconditionnement avec nos propres techniciens. Nous achetons, contrôlons, réparons, nettoyons et revendons les appareils. Les articles sont ensuite stockés dans notre propre centre logistique de plus de 10.000m² situé à Berlin. En Europe, c’est déjà plus de cinq millions de clients adeptent de nos appareils reconditionnés. Lorsqu’un appareil nous est vendu, nous testons plus de 49 points de contrôle. Par exemple, pour une console, nous contrôlons le lecteur de disque, les ports de connexion, le Wi-Fi ou encore l’état de l’écran pour une console portable. Nous vérifions également l’état visuel de l’appareil (il y a t-il des rayures, des impacts ?). En fonction du diagnostic de nos techniciens, nous remplaçons les pièces défectueuses puis nous nettoyons soigneusement l’appareil pour sa remise en vente. Tous les appareils disposent d’une garantie technique de 36 mois ainsi que d’un droit de rétractation de 21 jours. Cela permet à nos clients de vérifier par eux-même que la seule différence entre un appareil neuf et un appareil reconditionné sont les économies sur le prix.“