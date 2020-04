Confiné comme tout le monde, Banksy travaille de chez lui

L'art et la culture ne connaissent aucune frontière, aucune limite. Pas même lorsqu'une grande partie de l'Humanité se retrouve confinée pour faire face à un virus mortel. Confiné comme tout le monde, le très secret artiste Banksy poursuit son oeuvre.

Avec la pandémie de Covid-19 qui pousse des millions de personnes à rester chez eux, il ne fait aucun doute que certains doivent trouver le temps très long. Cela étant dit, rester chez soi n’est pas nécessairement synonyme de ne rien faire. Il y a bien des manières d’être productif, ne serait-ce qu’en faisant du rangement, du nettoyage, du jardinage ou du bricolage, etc. L’artiste Banksy, connu pour ses œuvres toujours très engagées à travers le monde, poursuit son œuvre chez lui.

Confiné, Banksy refait la décoration de sa salle de bains

Comme tout un chacun, Banksy se retrouve confiné chez lui. Cela ne signifie pas qu’il ne touche pas un pinceau, pas une bombe de peinture. En effet, dans une série de photos publiées sur Instagram, l’artiste dévoile comment il occupe son temps. Notamment en dessinant dans sa salle de bains. Une situation qui ne plait apparemment pas trop à sa femme. Ce que l’on peut tout à fait comprendre. Voir sa salle de bains en chantier n’a rien de très sympathique…

avec un motif surprenant… des souris !

Dans le post Instagram ci-dessous, vous pouvez voir comment Banksy a réorganisé sa salle de bains et dessiné sur les murs pour donner l’impression qu’une famille de souris a envahi la pièce. Comme il faut s’y attendre avec Banksy, le résultat est très réussi, l’effet est saisissant, très intelligent et toujours avec beaucoup d’humour. Impossible de savoir combien de temps durera cette crise sanitaire et ces mesures de confinement mais si êtes plutôt doué(e) de vos mains et que vous avez l’esprit créatif, vous pouvez essayer de refaire la décoration d’une pièce de votre logement. Pas nécessairement avec des souris, bien évidemment !