Comparaison des performances : Intel Lunar Lake face à Snapdragon X et Apple M3

Nous avons récemment testé les derniers processeurs pour ordinateurs portables d'Intel. Alors, quels résultats ont révélé ces tests ?

Tl;dr Les nouveaux processeurs Intel Lunar Lake pour ordinateurs portables ont été testés.

Malgré des performances améliorées, ils restent derrière les puces Apple et Qualcomm.

Les puces Lunar Lake brillent toutefois en matière d’IA et d’autonomie de batterie.

Néanmoins, des tests supplémentaires sont nécessaires pour évaluer l’ensemble de la gamme Lunar Lake.

Intel Lunar Lake : une avancée notable mais pas révolutionnaire

Les premiers ordinateurs portables équipés des nouvelles puces Intel Lunar Lake sont arrivés. Nos tests ont révélé que malgré un bond significatif en termes de performances, ils ne parviennent toujours pas à égaler les meilleures puces d’Apple et de Qualcomm. Toutefois, ils se distinguent dans le domaine de l’intelligence artificielle (IA) et de l’autonomie de la batterie.

Des performances en hausse mais encore insuffisantes

Une des grandes révélations de notre analyse est que malgré l’amélioration des performances des puces Intel Lunar Lake par rapport à leurs prédécesseurs, les Meteor Lake, elles restent derrière les meilleures puces pour ordinateurs portables d’Apple et de Qualcomm. Cela est particulièrement préoccupant pour Intel, dont les puces pour ordinateurs portables ont commencé à perdre de leur éclat face à la concurrence croissante d’AMD, d’Apple et de Qualcomm.

Une avancée notable en matière d’IA

Cependant, les nouvelles puces Lunar Lake se démarquent en matière d’IA. Nos tests ont démontré que les ordinateurs portables équipés de ces puces offrent une performance nettement supérieure à celle des ordinateurs portables équipés de puces Snapdragon X ou Apple M3 que nous avons testés jusqu’à présent. Cela pourrait indiquer que si vous privilégiez une réponse rapide lors de l’utilisation d’applications et de fonctionnalités avec des composants d’IA, les derniers processeurs d’Intel devraient être plus que suffisants pour vos besoins.

Autonomie de batterie : un point fort de Lunar Lake

Un autre avantage notable des puces Lunar Lake est leur autonomie de batterie. Nos tests suggèrent que vous devriez vous attendre à une amélioration significative de l’autonomie de la batterie des ordinateurs portables équipés de processeurs Lunar Lake par rapport aux anciens ordinateurs portables Meteor Lake. Cependant, les puces Lunar Lake que nous avons testées ne peuvent toujours pas rivaliser avec les meilleures puces d’Apple et de Qualcomm sur le marché.

En somme, si les premiers ordinateurs portables Lunar Lake ne vont pas révolutionner votre perception des ordinateurs portables, ils semblent néanmoins prometteurs en termes de performances. Il reste cependant à tester un plus grand nombre de puces Lunar Lake pour obtenir une image plus complète de leurs capacités. Restez à l’écoute pour en savoir plus !