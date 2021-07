Company of Heroes 3 : le RTS s’attaque au bassin méditerranéen

La licence Company of Heroes de Relic Entertainment va revenir avec un troisième épisode prenant place dans un tout nouveau théâtre de guerre plein de nouvelles tactiques, factions et histoires méconnues de la Seconde Guerre mondiale.

Nouveau terrain de jeu de Company of Heroes 3, la Méditerranée témoigne d’une grande diversité, des montagnes italiennes balayées par le vent aux déserts arides d’Afrique du Nord en passant par les nombreuses côtes escarpées de tout son pourtour. Avec l’aide de l’Essence Engine 5, nouvelle version du moteur graphique propriétaire de Relic Entertainment, le gameplay du célèbre RTS devient encore meilleur et offre une expérience tactique plus profonde.

Excited for #CoH3? Wishlist now to make sure you're the first of your friends to play at launch. https://t.co/3eve8hyWWg — Company Of Heroes (@CompanyOfHeroes) July 13, 2021

Les joueurs dirigent leurs troupes sur terre, dans les airs mais aussi sur la mer afin de reprendre l’Italie des mains de l’Axe grâce à la Carte de Campagne Dynamique. Les choix se répercutent sur les batailles ainsi que sur l’histoire de la guerre dans son ensemble. Les modes solo offrent une Pause Tactique Totale pour un contrôle absolu du rythme des escarmouches avec coordination des stratégies et mesure des décisions sans la pression implacable du temps réel.

Un trailer pour Company of Heroes 3

Company of Heroes 3 sortira en 2022 sur PC (optimisé pour DirectX 12), mais une pré-alpha est jouable jusqu’au 3 août prochain à 4h via Steam avec le programme CoH-Development et la plateforme Games2Gether.

“Nous sommes impatients de voir les joueurs s’essayer à Company of Heroes 3 par le biais de cette pré-alpha, et de recueillir leurs précieux retours“, déclare Justin Dowdeswell, manager général de Relic Entertainment. “Nous développons nos jeux en collaboration avec notre super communauté depuis des années maintenant et elle a toujours joué un rôle déterminant avec ses commentaires cohérents et significatifs à chaque étape du processus de développement. Nous sommes prêts à étendre notre programme de manière spectaculaire avec nos fans du monde entier grâce au programme CoH-Development sur l’excellente plateforme communautaire Games2Gether de nos amis d’Amplitude Studios.”

Du gameplay pour Company of Heroes 3