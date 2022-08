Comment voir ses photos sur iCloud

Utiliser le site iCloud pour visualiser ses photos. Comment et pour quoi faire ? Une solution supplémentaire en cas de besoin.

Si vous avez un appareil Apple, quel qu’il soit, il y a de fortes chances que vous utilisiez la plate-forme iCloud, comme solution de stockage cloud pour vos documents ou pour d’autres services fort utiles au quotidien. La plate-forme iCloud est utile et omniprésente au quotidien, mais elle se fait très discrète, voire invisible depuis les appareils de la marque à la pomme eux-mêmes tant elle est bien intégrée. Si vous n’avez pas votre appareil sous la main, par contre, il peut être utile de savoir utiliser le site iCloud directement. Pour visualiser ses photos, par exemple.

Utiliser le site iCloud pour visualiser ses photos

Si vous n’avez pas votre iPhone avec vous, ou que vous êtes loin de votre Mac, il est tout de même possible d’accéder à vos photos. Il suffit pour cela d’avoir un simple navigateur web, et une connexion à Internet, bien évidemment. Pour en profiter, rien de plus simple : rendez-vous sur le site iCloud, saisissez votre adresse email et votre mot de passe Apple ID.

Une fois connecté(e) sur le site iCloud, cliquez sur l’icône Photos (la même que sur iOS, iPadOS et macOS). Là, vous allez voir un explorateur de photos, très similaire à ce que l’on retrouve dans les différentes applications existantes. Vous pouvez choisir d’afficher toutes les photos, certains dossiers en particulier ou effectuer des recherches par date, par localisation, etc.

Une solution supplémentaire en cas de besoin

Une fois les photos affichées dans le navigateur, vous retrouvez là encore les options usuelles – téléchargement, suppression, etc -. Tout ce que vous pouvez ainsi faire depuis les applications natives. Voilà en tous les cas une option supplémentaire pour gérer ses photos. Ce qui peut être bon à savoir dans le cas où vous n’avez pas accès, pour une raison ou une autre, à votre appareil Apple.