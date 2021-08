Comment voir les mots de passe WiFi enregistrés sur son ordinateur ou son smartphone

Il est possible de retrouver le mot de passe d'un réseau WiFi sur lequel on s'est déjà connecté par le passé. Voici comment procéder selon votre système d'exploitation.

Vous allez dans un café ou chez un proche, vous vous connectez au réseau WiFi et un jour, vous y revenez avec un autre appareil et vous êtes soit trop fainéant soit trop timide pour demander de nouveau le mot de passe. Si vous avez toujours le premier appareil en votre possession, qu’il s’agisse d’un smartphone ou d’un ordinateur, vous pouvez retrouver le mot de passe en question et l’utiliser sur votre nouvel appareil.

Comment voir les mots de passe WiFi sur Windows 10

Connexion active

Allez dans le Panneau de configuration > Réseau et internet > Réseau et partage. Cliquez sur la connexion WiFi active puis sur Propriétés sans fil. Cliquez sur l’onglet Sécurité et sur “Montrez les caractères”, le mot de passe du réseau WiFi sur lequel vous êtes connecté(e) vous sera alors révélé.

À noter, cette méthode ne fonctionne que sur les réseaux sur lesquels vous êtes actuellement connecté(e). Si vous cherchez le mot de passe d’un réseau auquel vous vous êtes connecté(e) il y a quelque temps, suivez les étapes ci-dessous.

Visualiser les mots de passe en lignes de commande

Lancez l’invite de commandes. Entrez “netsh wlan show profiles” pour visualiser les réseaux WiFi auxquels vous vous êtes déjà connectés. Entrez “netsh wlan show profile name=<<nom du réseau WiFi>> key=clear” en remplaçant <<nom du réseau WiFi>> par le nom du réseau que vous avez découvert avec la commande précédente. Dans le paramètre Sécurité, cherchez “Key content”, vous aurez le mot de passe désiré.

Utiliser un logiciel tiers

Si vous n’êtes pas à l’aise avec l’invite de commandes et/ou que vous voulez quelque chose d’un peu plus agréable à l’œil, vous pouvez utiliser un logiciel tiers comme Magical Jelly Bean WiFi Password Revealer.

Il suffit de le télécharger, de l’installer, de le lancer et vous pourrez visualiser tous les mots de passe des réseaux auxquels vous vous êtes déjà connecté(e). Comme les développeurs le précisent, il ne s’agit pas d’un outil pour obtenir les mots de passe de réseaux inconnus. Cela ne vous montrera que les mots de passe des réseaux sur lesquels vous avez déjà réussi à vous connecter.

Comment voir les mots de passe WiFi sur macOS

Appuyez sur les touches Commande + Espace et tapez “keychain access” puis Entrée. Cherchez le nom du réseau WiFi, doublez-cliquez sur le nom dans la liste des résultats et cliquez sur “Afficher le mot de passe”.

Comment voir les mots de passe WiFi sur Android

Lancez l’application Paramètres puis allez dans Réseau & Internet > WiFi. Sélectionnez le réseau en question ou tapotez sur “Réseaux enregistrés” pour voir le mot de passe d’un ancien réseau. Tapotez sur le bouton Partager et sous le QR Code vous verrez le mot de passe. S’il n’y a pas de mot de passe sous le QR Code, affichez le QR Code, téléchargez et installez (si besoin) un scanner de QR Code, et le mot de passe devrait être visible une fois le QR Code scanné.

Cela étant dit, cette méthode ne fonctionne que sur des appareils fonctionnant sous Android 10 ou plus récent. Si vous avez un smartphone tournant sous une version plus ancienne, il vous faudra procéder autrement (notamment en obtenant un accès root).