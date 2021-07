Comment vérifier si un iPhone est toujours sous garantie

Apple permet de savoir très facilement si son iPhone est encore sous garantie ou non. On vous explique comment procéder.

Apple est parmi les marques qui prennent le plus grand soin de leurs clients, si l’on peut dire, en prenant en charge les appareils pendant de longues années, et en proposant en son nom un système de garantie simple et plutôt efficace. Lorsqu’un problème survient – avec l’écran, la batterie ou autre -, il peut être intéressant de vérifier si l’appareil est toujours sous garantie. Voici comment avoir l’information pour un iPhone.

En France, la garantie sur un appareil électronique est une obligation, jusqu’à un certain point. Lorsque vous achetez un iPhone, l’appareil est garanti. Il s’agit en l’occurrence de la garantie AppleCare, gratuite, proposée avec tous les iPhone sur une durée d’une année. Il peut cependant être très facile d’oublier la date d’achat de l’appareil et donc de savoir si celui-ci est toujours sous garantie. Pour savoir si un iPhone est toujours pris en charge par AppleCare, il y a deux possibilités.

Quid de l’AppleCare+ ?

Comme dit en préambule, AppleCare est la garantie basique offerte par Apple. Moyennant finance, il est possible de souscrire à l’AppleCare+, une garantie étendue, couvrant notamment les défauts de fabrication mais pas les dommages causés par l’utilisateur, comme une chute qui ferait craquer l’écran. Dans ce cas précis, vous devriez vous acquitter d’une somme forfaitaire.

À noter, l’AppleCare+ prend aussi en charge les iPhone volés ou perdus. Sachez cependant que vous ne pouvez utiliser cette option que deux fois sur la durée de la garantie et vous devrez vous acquitter d’une somme forfaitaire.

Vérifier l’état de la garantie sur l’iPhone

Ouvrez l’application Réglages puis allez dans Général > À propos. Cherchez l’intitulé Garantie limitée. Là, vous verrez la date d’expiration et si vous tapotez dessus, vous aurez davantage d’informations, notamment concernant ce qui est effectivement pris en charge par ce status.

Vérifier l’état de la garantie sur le site Apple

Il est possible de vérifier l’état de la garantie d’un appareil même si vous n’avez pas celui-ci entre les mains. La procédure est très simple :