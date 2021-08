Comment vérifier si un iPhone est déclaré comme volé avant d’acheter

Avant d'acheter un iPhone à un particulier, il convient d'en vérifier le numéro IMEI pour s'assurer que celui-ci n'a pas été déclaré volé. Voici comment procéder.

Les iPhone d’Apple sont des objets très attirants. De fait, ils sont une cible de choix chez les voleurs qui espèrent pouvoir en tirer rapidement un bon prix à la revente. Il y a cependant une bonne nouvelle, Apple a intégré plusieurs mesures de sécurité notamment pour rendre un iPhone volé totalement inutilisable, ceci pour décourager les vols. Mais ce n’est pas toujours le cas.

Il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer pourquoi un iPhone volé est toujours opérationnel et pourquoi son propriétaire ne l’a pas (encore) désactivé à distance. Il est possible que ce dernier ne sache pas que cela est possible, ou tout simplement qu’il ne sache pas que son téléphone a été volé. Quoi qu’il en soit, des iPhone volés se retrouvent souvent à la vente. Voici comment procéder pour s’assurer que l’iPhone que vous vous apprêtez à acheter n’a pas été déclaré volé.

Première étape : Demander le numéro IMEI de l’iPhone

Chaque téléphone portable dispose d’un numéro IMEI, un numéro unique. C’est un peu comme un numéro de série. C’est une demande aujourd’hui très commune que les gens font lorsqu’ils achètent un smartphone d’occasion, pour s’assurer justement qu’il n’est pas volé. Certains pourraient être mal à l’aise à l’idée de donner le numéro IMEI à un parfait inconnu sur internet.

Si cela arrive, vous pouvez demander au vendeur de réaliser pour vous la vérification du numéro IMEI et de vous faire parvenir une capture d’écran du résultat. À partir de là, vous pourrez prendre la décision de l’achat en toute connaissance de cause.

Pour obtenir le numéro IMEI de l’iPhone, direction les Réglages > Général > À propos et faites défiler jusqu’à voir IMEI. Le numéro est aussi d’ordinaire gravé à l’arrière de l’appareil, sur le support de la carte SIM, sur le reçu de l’achat ou en code-barres sur la boîte de l’iPhone.

Deuxième étape : Vérifier le numéro IMEI

Une fois le numéro IMEI en votre possession, il y a plusieurs sites permettant de le vérifier. Ce n’est pas une mauvaise idée que d’en vérifier plusieurs, juste pour être certain de l’information.

En voici quelques-uns :

Le résultat de la vérification vous indiquera si le téléphone est sur liste noire, s’il a donc été déclaré volé. Dans ce cas-là, n’achetez pas. Certains sites peuvent aussi vous indiquer que les services Localiser et le verrouillage d’activation sont activés. C’est une bonne chose. Demandez alors au vendeur de désactiver ces fonctionnalités et relancez la vérification.

La raison est la suivante. Si la personne est réellement propriétaire de l’iPhone, elle connaîtra l’Apple ID et le mot de passe nécessaire pour désactiver le service Localiser et le verrouillage d’activation. C’est une mesure de sécurité supplémentaire parce que, comme dit, il se peut qu’une personne ne soit pas au courant que son téléphone a été volé et donc que le vol n’ait pas encore été déclaré.

Pourquoi il ne faut pas acheter d’iPhone volé

Il peut être tentant d’acheter un iPhone volé dans la mesure où le vendeur peut le proposer à un tarif très attractif. Il y a plusieurs raisons de ne pas le faire. Toutes considérations morales mises à part, il y aussi des raisons légales. Si le propriétaire original parvient à retrouver son appareil, la police peut vous reprendre le téléphone, et vous ne récupèrerez pas votre argent.

Comme dit précédemment, Apple a aussi plusieurs mesures de sécurité pour désactiver des iPhone volés ou perdus. Il s’agit du verrouillage d’activation qui, à moins que le propriétaire légitime ne s’authentifie avec son compte Apple ID, rend l’appareil totalement inutilisable. Il s’allume mais vous ne pouvez alors rien faire avec.

Dernière raison, les opérateurs partagent une liste noire des appareils volés. Celle-ci permet de désactiver la carte SIM du téléphone. Autrement dit, même si vous arrivez à outrepasser le verrouillage d’activation, si l’IMEI du téléphone est sur cette base de données universelle, vous ne pourrez pas utiliser la moindre carte SIM.