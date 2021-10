Comment vérifier la santé de sa batterie sur Android

Si vous vous demandez pourquoi votre smartphone ne dure plus aussi longtemps qu'avant, peut-être est-il temps de vérifier la santé de sa batterie. Voici comment procéder.

Dès lors qu’il est question de la batterie d’un smartphone, il faut prendre en considération deux aspects bien différents : l’autonomie restante et la santé de la batterie. Le premier fait référence au pourcentage de batterie restant sur la charge actuelle. C’est l’information que l’on retrouve souvent dans la barre de status, elle donne une idée globale de la batterie restante avant que l’appareil ne s’éteigne. La santé de la batterie, quant à elle, concerne la durée de vie en elle-même. Celle-ci se dégrade avec le temps plus vous la rechargez. Elle se mesure en cycles avec chaque passage de 0 à 100 % comptant pour un cycle. Les batteries de nos appareils électroniques ont très souvent un nombre de cycles limité.

Pourquoi la santé de la batterie est-elle importante ?

La santé de la batterie détermine aussi la quantité de charge, si l’on peut dire, qu’elle peut encaisser. Par exemple, un téléphone avec une batterie de 5 500 mAh chargée à 100 % signifie que, lorsque chargé à 100 %, l’appareil dispose effectivement de 5 500 mAh.

Mais cette santé se dégrade avec le temps. Elle peut tomber à 95 %, par exemple. À ce moment-là ,une fois chargé à 100 %, votre appareil n’aura plus à disposition ses 5 500 mAh initiaux mais uniquement 5 200 mAh, environ. Et lorsque la santé de la batterie descend sous un certain point, il est temps de la remplacer.

Alors, si vous vous demandez pourquoi votre smartphone ne dure plus aussi longtemps qu’avant, peut-être est-il temps de vérifier la santé de sa batterie. Voici comment procéder.

Vérifier la santé de la batterie d’un smartphone Android

Via un simple numéro

Ouvrez l’application Téléphone puis le clavier pour composer un numéro. Renseignez le code suivant : *#*#4636#*#* Vous devriez voir apparaître un menu, cherchez l’entrée “Battery information”.

Si vous ne voyez pas cette entrée ou quelque chose de similaire, il se peut tout simplement que votre appareil n’ait pas accès à cette fonctionnalité.

AccuBattery

Étant donné que les fabricants peuvent agencer les paramètres comme ils l’entendent, certains affichent plus ou moins d’informations que d’autres. Un bon moyen reste d’utiliser une application tierce.

Dans le cas qui nous intéresse aujourd’hui, AccuBattery est une bonne option. C’est l’un des outils les plus populaires pour vérifier tout un tas d’informations concernant la batterie.

Téléchargez et installez AccuBattery. Lancez l’application, tapotez sur l’onglet Health en bas de l’écran. Sous la section Battery Health, vous verrez la santé de votre batterie.

À noter, AccuBattery fonctionne mieux en lançant plusieurs charges. L’application peut alors mieux comprendre et obtenir les informations de la batterie. N’hésitez donc pas à la lancer plusieurs fois pendant quelques jours pour avoir des données un peu plus précises par rapport à la toute première fois.

Parmi les autres fonctionnalités intéressantes de AccuBattery, on citera notamment la possibilité de définir une alarme pour vous prévenir lorsque la batterie a atteint un certain pourcentage. Pratique dans la mesure où certains recommandent d’arrêter de recharger l’appareil lorsque celui-ci a atteint les 80 %, justement pour prolonger la santé de la batterie.