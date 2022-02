Comment vaincre les algorithmes des media sociaux (et pourquoi vous devriez essayer)

Les media sociaux font confiance à leurs algorithmes pour façonner des profils sur vous, leurs utilisateurs. Il est possible de les empêcher, ou de les gêner grandement. Voici comment faire.

Les plates-formes des media sociaux de TikTok à Twitter ne vous font rien payer à l’utilisation, si ce n’est, peut-être, qu’elles connaissent tout de vous, ou presque. Une part de la stratégie de la collecte de données provient d’algorithmes. Ceux-ci décident le genre de contenu à vous montrer selon vos préférences d’usage. Ne rendez pas la tâche facile à ces algorithmes.

Les algorithmes des media sociaux sont en perpétuel changement. Ils analysent vos informations et vous proposent du contenu qu’ils jugent pertinent pour vous. Comment vous interagissez avec ce contenu vient alors améliorer l’algorithme, celui-ci adapte en suivant ces futures suggestions. Et à cause de cela, les algorithmes deviennent redoutables pour vous retenir de longs moments durant sur leur plate-forme, mais ils aident aussi les entreprises à bâtir de meilleurs profils de vous et vos intérêts.

Ces entreprises façonnent des profils depuis les informations transmises volontairement ; ils récupèrent les comptes que vous suivez, les informations que vous publiez sur leurs services, les localisations que vous partagez, etc. Mais quel meilleur moyen de savoir qui vous êtes vraiment que de vous proposer des contenus personnalisés et voir comment vous interagissez avec ? Pour éviter que ces plates-formes n’en sachent trop sur vous, ou pour leur faire “désapprendre” ce qu’elles savent de vous, il faut donc duper les algorithmes. Voici quelques pistes à suivre :

Ne pas confirmer les suppositions des algorithmes

Aujourd’hui, les plates-formes ont pris l’habitude de vous suggérer du contenu plutôt que de vous laisser le découvrir. Lorsque vous ouvrez YouTube, par exemple, la page d’accueil est remplie de suggestions selon votre historique de recherche. Cela peut être utile, mais cela vous fait aussi passer davantage de temps sur le site. Après tout, il y a toujours quelque chose d’autre à regarder.

Et ces plates-formes ne s’intéressent pas uniquement à votre temps de visionnage ; lorsque vous cliquez sur une vidéo suggérée sur YouTube ou que vous interagissez avec un post sur la page Explorer d’Instagram, vous renforcez les suppositions de l’algorithme vous concernant. Celui-ci prend ces donnés et renforce ainsi son profil vous concernant. Si les media sociaux traquent déjà les moindres de vos mouvements, ceux que vous faites dans le contenu suggéré ont davantage de poids encore.

Mon conseil ? Évitez d’interagir avec le contenu suggéré autant que possible. À la place, cherchez le contenu que vous voulez voir. Si vous trouvez quelque chose d’intéressant dans les suggestions, cherchez-le manuellement et regardez-le depuis les résultats de recherche. L’algorithme va toujours apprendre de votre comportement, mais ce ne sera pas aussi pertinent que si vous passiez par les suggestions.

Éliminer les fils de contenus suggérés lorsque c’est possible

Cela nous amène à notre sujet suivant. Si vous le pouvez, faites en sorte que vos fils soient triés par ordre chronologique plutôt que de laisser au service vous proposer les contenus qu’il juge intéressant pour vous. C’est la même logique – ne laissez pas la plate-forme apprendre plus que la normale -. En regardant et interagissant avec le contenu qui arrive, la plate-forme aura moins de moyens pour savoir ce qui vous intéresse vraiment, et par conséquent, moins de données à ajouter à votre profil global.

Toutes les plates-formes ne proposent pas ce genre de fil, bien sûr. TikTok est connu pour servir du contenir depuis un algorithme. Vous pouvez toujours tenter de ne regarder du contenu que depuis l’onglet “Abonnements” pour n’avoir des vidéos que des comptes que vous suivez. Ce n’est toujours pas parfait, dans la mesure où les contenus sont là encore choisis par l’algorithme de TikTok, mais vous aurez au moins davantage de contrôle.

Facebook et Twitter vous permettent de trier par ordre chronologique plutôt que de passer par le fil personnalisé. Instagram n’a pas de fil chronologique à l’heure actuelle, mais celui-ci devrait arriver prochainement. Lorsqu’il sera en place, utilisez-le plutôt que de laisser Meta choisir les publications de vos abonnements que vous devriez voir en premier.

Utiliser les plates-formes sans votre compte si possible

Un autre conseil en relation directe avec la manière dont les plates-formes opèrent. Lorsque c’est possible, ne laissez pas le réseau social en question savoir que c’est vous qui utilisez le service. L’exemple très frappant est YouTube ; si vous n’avez que faire de votre historique de visionnage, vous pouvez regarder tout ce que vous voulez depuis un onglet en navigation privée et YouTube n’aura aucun moyen de lier cette activité à votre compte Google.

Vous pouvez aussi utiliser Reddit sans compte ; vous ne pourrez cependant pas commenter ni voter sur les posts. Mais si vous savez déjà quelles communautés vous voulez trouver ou si les paramètres par défaut de Reddit vous conviennent, l’utilisation sans compte de cette plate-forme est tout à fait possible.

Cette solution est aussi très bonne lorsque vous ne souhaitez pas que les algorithmes sachent quels contenus vous n’aimez pas, par exemple lorsqu’un ami vous envoie des vidéos ou posts qu’ils trouvent marrants. Vous en regardez quelques-uns et d’un coup d’un seul, tout votre fil TikTok est plein de ce genre de contenus ; merci, mais non merci.

Dans certains cas, il est impossible d’utiliser ces services sans compte parce que de nombreuses plates-formes obligent à se connecter. Facebook et Twitter sont pratiquement inutilisables sans compte, et Instagram affiche régulièrement une fenêtre vous invitant à vous connecter lorsque vous regardez plusieurs posts sans être connecté(e).

Une meilleure solution dans cette solution serait la suivante :

Utiliser un compte à usage unique

Utiliser un “faux compte”, avec aucune information réelle, est un bon moyen d’utiliser ces plates-formes sans s’inquiéter du profil que les entreprises peuvent façonner sur vous. Vous savez que les sociétés connaissent le moindre de vos faits et gestes sur leurs plates-formes, mais si vous ne leur donnez pas votre nom, votre adresse email, votre date de naissance, etc., il est plus difficile pour ces dernières de savoir qui vous êtes réellement.

Les comptes à usage unique sont parfaits pour des sites comme TikTok, Reddit, Instagram et Twitter, vous ne perdez alors que les aspects les plus sociaux des media sociaux. Si vous pouvez vivre sans cela, les comptes à usage unique peuvent vous servir sans que vous ne soyez traqué(e).