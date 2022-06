Comment utiliser Spotify pour gérer tous vos podcasts

Spotify est un acteur incontournable du streaming audio. La plate-forme a aussi de sérieux atouts en termes de podcasts. Voici ce qu'il vous faut savoir pour en profiter pleinement.

Spotify veut que vous gériez tous vos podcasts comme vous gérez votre musique. Si vous avez déjà testé, ou voulu tester, Spotify comme lecteur de podcast, voici tout ce qu’il vous faut savoir pour en profiter pleinement.

Pour commencer

La partie podcast de Spotify est difficile à manquer tant la plate-forme les met en avant. Tapotez ou cliquez sur le bouton Recherche et parmi les options, vous verrez la catégorie Podcasts.

Malheureusement, il n’est pas (encore) possible d’importer une liste de podcasts que vous écouteriez dans l’app Spotify. Il faut donc procéder manuellement et trouver aussi à quel épisode vous en êtes. Utilisez la page Recherche pour trouver vos podcasts et sélectionnez Suivre pour vous abonner.

Vous verrez aussi une icône en forme de roue dentée sur chaque épisode dans l’app mobile. Tapotez dessus et “Marquer comme lu”, pour ainsi identifier tous les épisodes déjà écoutés. Dès que vous vous abonnez, les récents et nouveaux épisodes appareils sous Nouveaux Épisodes dans la section Votre bibliothèque sur mobile et vous pouvez tapoter sur Votre bibliothèque et Podcasts et Séries pour tout voir d’un coup. Il n’y a étrangement pas de raccourci Nouveaux Épisodes sur la version desktop.

Si vous découvrez totalement les podcasts, vous pouvez les parcourir via la page Recherche ou vous pouvez essayer l’outil de découverte que Spotify a mis au point. Répondez à quelques questions sur vos habitudes et vos goûts et vous aurez une première recommandation.

Gérer les podcasts

La playlist Nouveaux Épisodes est créée automatiquement dès que vous suivez un ou plusieurs podcasts, mais vous pouvez aussi les retrouver dans Votre bibliothèque et Podcasts et Séreis sur mobile ou Votre bibliothèque et Podcasts dans l’app desktop.

Ici ou là dans les apps Spotify, vous verrez deux boutons à côté des épisodes. Le bouton + ajoute un épisode à la playlist Vos épisodes, que vous retrouverez dans votre bibliothèque. L’icône téléchargement réalise la même action, mais télécharge aussi l’épisode, pour pouvoir l’écouter hors ligne. Cette option n’est accessible qu’avec un compte premium.

Vous n’êtes pas obligé d’envoyer vos épisodes dans la playlist Vos Épisodes, c’est simplement le comportement par défaut. Pour choisir une playlist différente, il faut tapoter ou cliquer sur le bouton avec les trois petits à côté d’un épisode et l’ajouter à la playlist de votre choix.

Des épisodes individuels peuvent être ajoutés à des playlists sans que vous suiviez tout le podcast. Pratique si vous voulez tester un podcast ou si un seul épisode vous intéresse.

Lecture des podcasts

La lecture d’un podcast est très similaire à celle de votre musique. On y retrouve des options identiques – comme la navigation dans un épisode, identique à celle d’une chanson -, mais d’autres sont spécifiques.

Il est par exemple possible de choisir la vitesse de lecture, d’avancer ou de reculer de 15 secondes. Sur mobile, vous pouvez aussi, via l’icône en forme de croissant de lune, définir une minuterie de sommeil. Une fois le délai écoulé (entre 5 minutes et 1 heure, ou à la fin de l’épisode en cours), la lecture du podcast s’arrête.

Comme avec la musique, vous pouvez tapoter ou cliquer sur l’icône avec les petits appareils pour diffuser la lecture sur un appareil connecté compatible. Si vous partez de chez vous, par exemple, vous pouvez reprendre la lecture en cours sur votre ordinateur sur votre smartphone.

La dernière option sur l’écran de contrôle sur mobile est l’option de partage, pour partager l’épisode à quelqu’un. Vous pouvez aussi inclure le timestamp pour faire démarrer la lecture à ce moment précis. Pour partager un podcast, vous pouvez aussi tapoter sur l’icône avec les trois petits points et utiliser le QR code façon Spotify. La personne à côté de vous n’a alors plus qu’à tapoter sur l’option Recherche et l’icône caméra pour scanner le code et avoir ainsi l’épisode en question sur son appareil.