Comment utiliser son Google Home Hub pour économiser de l’énergie

Le Google Home Hub permet de piloter les appareils connectés de sa maison. Et de diminuer sa consommation d'énergie. Voici comment en profiter.

Avec un nombre d’appareils toujours plus élevé dans nos maisons, il y a de quoi s’inquiéter de sa consommation énergétique totale. Bien qu’il n’existe pas de solution parfaite ou tout du moins universelle pour vous faire réduire votre consommation, si vous avez un appareil comme le Google Home Hub, vous pouvez suivre précisément votre consommation pour déterminer comment la faire baisser. Tous les appareils ne sont pas compatibles avec le Google Home Hub, mais celui-ci agit comme un centre de contrôle pour de nombreux appareils connectés, vous donnant davantage la main sur ces derniers, pour gérer leur utilisation.

Ci-dessous, trois solutions à mettre en place avec un Google Home Hub pour suivre, et réduire, votre consommation d’énergie.

Connecter son Google Home Hub à un thermostat intelligent

L’un des gros consommateurs d’énergie dans votre logement, c’est le système de chauffage et/ou de refroidissement. Si vous utilisez un thermostat connecté compatible avec Google Home, vous pouvez savoir combien d’énergie le système utilise. Une fois l’appareil connecté, tapotez sur l’icône ou le nom du thermostat depuis votre Hub, allez sur le tableau énergie pour visualiser les données par jour, semaine ou mois. Vous verrez combien de temps le chauffage ou la climatisation reste allumé sur la période de temps définie. Tapotez sur Détails pour des informations plus précises encore.

Ces données peuvent vous aider à déterminer quand changer la température pour faire diminuer votre consommation, et depuis le Hub vous pouvez reconfigurer votre thermostat directement.

Utiliser des ampoules connectées

Un autre moyen d’économiser de l’énergie avec Google Home, c’est en utilisant des ampoules connectées. Les ampoules compatibles avec Google Home sont plus chères que les traditionnelles, mais vous pouvez les contrôlez depuis votre Google Home pour automatiser l’allumage ou l’extinction à une heure donnée.

Pour ce faire, tapotez sur Routines puis Ajouter une routine dans votre Hub. Définissez la commande vocale à utiliser, puis l’heure, le jour et l’enceinte. Tapotez ensuite sur Ajouter une action > Actions populaires et entrez les ampoules que vous souhaitez ajuster et les actions à suivre. Une fois la routine en place, vos ampoules s’allumeront ou s’éteindront automatiquement à l’heure donnée les jours choisis.

Suivre les autres appareils électroniques

Thermostats et ampoules connectés ne sont pas les seuls appareils que vous pouvez connecter à un Google Home Hub. Vous pouvez aussi savoir combien d’énergie chaque appareil connecté utilise. Chacun d’entre eux a son icône sur l’écran de votre Hub. Tapotez dessus et vous verrez les rapports de consommation. Tous les produits n’ont pas nécessairement de contrôles pour ajuster leur consommation énergétique, mais vous pourrez au moins identifier ceux qui consomment le plus et agir en conséquence.

Souvenez-vous aussi que le Hub lui-même consomme de l’énergie. Pour limiter sa consommation, diminuez la luminosité de l’écran et éteignez l’écran lorsque vous ne l’utilisez pas.