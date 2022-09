Comment utiliser Snapchat pour le web

Snapchat pour le web est une fonction accessible via l'abonnement Snapchat Plus. Utiliser Snapchat via le navigateur peut tout changer, encore faut-il que le service soit complet.

Les fans de Snapchat ont un nouveau moyen d’accéder à leur réseau social préféré : il est possible d’en profiter directement depuis un navigateur web si vous vous abonnez à Snapchat Plus, ce qui signifie que vous pouvez laisser votre smartphone dans votre poche ou votre bureau et discuter tranquillement avec votre clavier et votre souris. Si vous vous demandez si c’est intéressant, lisez l’article qui suit.

Si vous ne le savez pas, Snapchat Plus est un abonnement à 4 $ par mois, 22 $ par semestre ou 40 $ par an qui offre un certain nombre d’avantages. En plus de l’accès à Snapchat pour le web, vous pouvez épingler vos amis en haut de la liste de vos discussions, vous avez des icônes exclusives pour votre écran d’accueil, des arrières-plans Bitmoji personnalisés et quelques petites autres choses.

Alors certes, cela peut sembler être un abonnement assez inutile, mais Snapchat a promis d’ajouter des fonctionnalités avec le temps – et si vous passez beaucoup de temps sur l’app (et que vous voulez pouvoir le faire dans votre navigateur aussi), vous pouvez l’envisager -. Vous avez aussi droit aux réponses prioritaires aux célébrités sur Snapchat. Vos réponses apparaîtront donc au-dessus de celles des autres.

L’accès web est peut-être la fonctionnalité la plus intéressante de Snapchat Plus qui ait été annoncée jusqu’à présent. Comme démontré par Instagram – une autre app mobile-first qui a désormais une interface web -, pouvoir profiter de son réseau social sur un ordinateur peut être bien plus pratique. Vous avez un plus grand écran, un vrai clavier pour saisir les messages et vous pouvez facilement jongler avec vos autres tâches.

Une fois votre abonnement à Snapchat Plus activé, rendez-vous sur Snapchat pour le web, identifiez-vous avec vos identifiants, confirmez sur votre téléphone dans l’app Snapchat que c’est bien vous et le tour est joué. Cliquez sur “Activer la caméra pour envoyer des Snaps” pour donner au site la permission d’utiliser la webcam de votre ordinateur.

À noter, à l’heure actuelle, Snapchat pour le web ne fonctionne que sur les dernières versions de Chrome et Edge sur ordinateur (pas les navigateurs mobiles).

Vous verrez que vous pouvez commencer un message texte en cliquant sur le nom de quelqu’un dans la liste sur la gauche ou en cliquant sur le bouton Composer dans le coin supérieur gauche (bleu et blanc). C’est l’une des meilleures options de Snapchat pour le web, a fortiori si vous avez beaucoup à écrire à des contacts individuels ou à des groupes. Vous pouvez envoyer des réactions aux messages et sauvegarder des messages dans des conversations, une fois que vous êtes dans ladite conversation.

Snapchat pour le web vous permet aussi de passer des appels audio et vidéo. Lorsque vous êtes dans une discussion, vous verrez les boutons adéquats dans le coin supérieur droit. Vous pouvez aussi utiliser le bouton composer, et lorsque vous avez sélectionné un contact, cliquez sur Démarrer un appel plutôt que Chat.

Encore faut-il que le service soit complet

La version web ne permet pas pour le moment – espérons que cela viendra bientôt – d’ouvrir les images et vidéos que l’on vous envoie. Il faut malheureusement utiliser l’app mobile pour voir ces snaps, et même une fois ouverts, ils n’apparaissent pas dans l’interface web (mais vous pouvez savoir visuellement s’ils ont été vus ou non).

Vous pouvez envoyer des snaps photos depuis l’interface web une fois l’accès à la webcam accordée – mais là encore, vous ne pouvez pas les voir dans les conversations -. Seuls les overlays textes sont disponibles. Pas de stickers ni de gribouillage, et à moins que vous ne maîtrisiez l’art de la webcam (et que vous avez une webcam digne de ce nom), Il vaut mieux utiliser l’app mobile pour ce genre de création. À l’heure actuelle, c’est davantage une preuve de faisabilité qu’autre chose.

On pourrait dire de même pour les paramètres dans Snapchat pour le web, lesquels apparaissent en cliquant sur votre avatar, dans le coin supérieur gauche de l’interface. Vous pouvez choisir entre le thème clair ou sombre ou laisser l’app se caler sur le thème de votre système d’exploitation… Et c’est à peu près tout.

Autre observation intéressante : l’interface web reconnaît lorsque vous passez sur un autre onglet ou dans une autre fenêtre, et cache la conversation sur laquelle vous étiez. C’est une fonctionnalité de sécurité bienvenue qui peut protéger vos discussions des yeux indiscrets si quelqu’un est dans votre dos.

Si vous vous demandiez si Snapchat pour le web justifie à lui seul l’abonnement à Snapchat Plus, la réponse est probablement non – à moins que vous n’utilisiez vraiment énormément Snapchat et pas tant qu’il n’y aura pas d’intégration digne de ce nom des photos et vidéos dans la version pour le web. Nul doute que le service va s’améliorer et s’étoffer avec le temps, pour devenir une vraie alternative viable aux apps mobiles.