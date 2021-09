Comment utiliser plusieurs bureaux virtuels sur Windows 10

Les bureaux virtuels peuvent être très pratiques au quotidien sur Windows 10 pour gagner en productivité. Voici tout ce qu'il faut savoir pour les manipuler.

Que vous ayez l’habitude d’avoir un ou plusieurs écrans, utiliser plusieurs bureaux virtuels peut être très pratique. Particulièrement si vous travaillez depuis chez vous à cause de la crise sanitaire et que vous jonglez entre différents projets sur le même ordinateur. Que vous soyez un utilisateur de Windows 10 de la première heure ou que vous ayez migré depuis peu après la fin du support de Windows 7, avoir plusieurs bureaux est très pratique au quotidien. Et fort heureusement, avec Windows 11, il sera encore plus facile de les utiliser.

Windows 10 permet d’ajouter un nombre illimité de bureaux virtuels, facilement et rapidement. Vous pouvez gérer la vue de votre bureau virtuel, déplacer les applications de l’un à l’autre, voir toutes les fenêtres de tous les bureaux ou fermer les fenêtres d’un bureau en particulier. Voici tout ce qu’il faut savoir.

Comment ajouter un bureau virtuel sur Windows 10

Pour ajouter un bureau virtuel, ouvrez le panneau dédié en cliquant sur le bouton (les deux rectangles qui se chevauchent) sur la barre des tâches, ou en appuyant sur la touche Windows + Tab. Dans la fenêtre qui apparaît, cliquez sur Nouveau bureau pour ajouter un bureau virtuel. Si vous avez déjà deux bureaux virtuels ou plus, le bouton “ajouter un bureau” apparaît en lettres grises avec un symbole +. Vous pouvez aussi ajouter rapidement un bureau directement sans passer par ce panneau de configuration en utilisant le raccourci clavier Windows + Ctrl + D.

Comment passer d’un bureau à un autre sur Windows 10

Pour naviguer entre les bureaux virtuels, ouvrez le panneau des bureaux virtuels et cliquez sur le bureau que vous voulez afficher. Vous pouvez aussi naviguer facilement sans passer par cette fenêtre en utilisant le raccourci Windows + Ctrl + Flèche gauche ou Windows + Ctrl + Flèche droite.

Comment déplacer des fenêtres entre les bureaux virtuels sur Windows 10

Pour déplacer une fenêtre d’un bureau à un autre, il faut d’abord ouvrir la fenêtre des bureaux virtuels et venir placer le curseur sur le bureau contenant la fenêtre à déplacer. Les fenêtres de ce bureau vont apparaître. Trouvez celle qui vous intéresse, faites un clic droit dessus et sélectionnez Déplacer vers puis choisissez le bureau voulu. Vous pouvez aussi plus simplement glisser et déposer les fenêtres, d’un bureau à l’autre. Simple.

Comment fermer un bureau virtuel sur Windows 10

Pour fermer un bureau virtuel, ouvrez la fenêtre dédiée et placez le curseur sur le bureau à fermer jusqu’à ce qu’une icône en forme de X apparaisse dans le coin supérieur droit. Cliquez sur ce X pour fermer le bureau. Vous pouvez aussi fermer le bureau actif sans passer par cette fenêtre en utilisant le raccourci clavier Windows + Ctrl + F4.