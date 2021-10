Comment utiliser les nouvelles fonctionnalités de Twitch pour vous protéger des raids

Twitch a déployé récemment un certain nombre de mesures de sécurité pour prévenir les raids de haine et harcèlement. Voici comment les mettre en place.

La plate-forme Twitch permet aux streamers de diffuser en direct sur les contenus qui comptent pour eux. Malheureusement, la haine et le harcèlement peuvent être de la partie. Certaines personnes malintentionnées organisent même de vrais raids contre leur cible. Twitch a déployé récemment un certain nombre d’outils pour éviter cela. Des fonctionnalités qui donnent aux créateurs et aux modérateurs davantage de contrôle sur le chat en leur permettant d’exclure les utilisateurs selon les vérifications du numéro de téléphone et de l’email.

Twitch tente aussi de réduire le contournement des bannissements. Si les utilisateurs sont toujours capables de vérifier jusqu’à cinq comptes avec le même numéro de téléphone, si un compte est banni sur le site, tous les autres comptes connectés à ce numéro de téléphone seront aussi bannis, ce qui devrait freiner le processus. La même règle s’applique aux bannissements par canal. Les streamers et leurs modérateurs peuvent bannir tous les comptes liés à un numéro de téléphone ou une adresse email en même temps.

Comment utiliser les nouvelles fonctionnalités de sécurité de Twitch

Ces outils offrent aux créateurs et à leurs modérateurs davantage d’options basées sur les vérifications pour contrôler l’accès au chat. Voici comment les utiliser.

Activer les nouveaux outils : Le paramètre par défaut de ces nouvelles fonctionnalités est sur “off”. Voici comme l’activer.

Les créateurs peuvent y accéder via Dashboard > Settings > Moderation.

Les modérateurs y accèdent via Chat > “Manage Moderation Settings”.

Choisir les restrictions : Les nouvelles fonctionnalités permettent de choisir les niveaux d’accès. La vérification du numéro de téléphone et de l’email peut être demandée pour :

Tous les comptes.

Les premières fois.

Les participants avec un compte datant de moins de 1 heure, 1 jour, 2 jours, 3 jours, 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, 3 mois ou 6 mois.

Les participants qui vous suivent depuis moins de 10 minutes, 30 minutes, 1 heure, 6 heures, 1 jour, 3 jours, 1 semaine, 1 mois ou 3 mois.

Définir des exceptions : S’il y a un genre de comptes que vous aimeriez pouvoir contourner ces nouvelles fonctionnalités, vous pouvez le faire. Vous pouvez exclure :

Les VIP

Les abonnés

Les modérateurs

Vérifier le reste des paramètres de sécurité : Ce ne sont pas les seuls outils anti-harcèlement que Twitch offre aux créateurs, n’hésitez pas à consulter les conseils de Twitch pour vous protéger des attaques ciblées et du harcèlement pour être sûr(e) que vous tenez éloignés les fauteurs de troubles de votre chat.

Ce que les utilisateurs doivent savoir à propos de ces nouveaux outils de sécurité

Si vous vous retrouvez exclu(e) du chat d’un de vos streamers favoris, cela pourrait être justement parce que ce denier a mis en place ces nouvelles fonctionnalités de sécurité. Voici ce que vous pouvez faire.

Vérifiez vos comptes : si vos comptes ne sont pas vérifiés par un numéro de téléphone, vous devrez connecter votre téléphone lorsque vous tenterez d’accéder à un chat qui le demande. La vérification ne se fait qu’une seule fois et elle s’applique sur tout le site.

Habituez-vous : il n’est pas possible de vérifier un compte avec une ligne fixe ou via VOIP. Autrement dit, si vous n’avez pas de téléphone portable, vous serez exclu(e) des chats qui utilisent ces nouvelles fonctionnalités (à moins d’être sur la liste des exceptions des streamers). Mais vous pourrez toujours regarder les streams.