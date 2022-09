Comment utiliser les codes Netflix pour des recherches plus efficaces

Les codes Netflix pour vous simplifier la vie. Avec l'extension Chrome dédiée ou directement via le site Netflix-codes.

Si vous passez davantage de temps à parcourir le catalogue de Netflix qu’à regarder des films ou des séries, sachez qu’il existe une solution pour trouver votre prochain contenu à regarder. Vous n’êtes pas obligé(e) de subir l’algorithme de recommandation ou de parcourir les listes interminables des résultats de recherche. Netflix dispose d’outils pour filtrer plus facilement les contenus, ceux-ci sont accessibles via des codes.

Les codes Netflix pour vous simplifier la vie

Les codes Netflix ne sont pas nouveaux, ils sont utilisés en interne par les algorithmes de la plate-forme pour catégoriser ses contenus. En août, Netflix expliquait en avoir environ 30 000. Malheureusement, ceux-ci ne fonctionnent que sur le site web de Netflix, pas dans les applications. Pour connaître la liste complète de ces codes, rendez-vous sur netflix-codes.com. Il y a de nombreuses catégories, et plus encore de sous-catégories.

Avec l’extension Chrome dédiée

Le plus simple pour profiter pleinement de ces codes est d’installer l’extension Chrome intitulée Better Browse for Netflix. Sur la page de ladite extension, cliquez sur “Ajouter à Chrome”, cliquez ensuite sur “Ajouter l’extension”, puis connectez-vous sur votre compte Netflix dans un nouvel onglet. En haut de l’écran d’accueil de Netflix, vous devriez voir une nouvelle option “Browse All” à côté de “Ma Liste”. Cliquez dessus pour effectuer une recherche manuelle ou pour parcourir tous les sous-genres disponibles.

ou directement via le site Netflix-codes

Autre solution : allez sur netflix-codes.com sur votre PC ou smartphone, trouvez le genre ou sous-genre que vous voulez et tapotez sur le code juste à côté du genre en question. Si vous êtes sur un appareil avec l’app Netflix installée, celle-ci devrait s’ouvrir et vous amener directement sur le genre ou sous-genre choisi. Dans le cas contraire, cela ouvrir Netflix via le navigateur et vous pourrez voir les contenus spécifiques disponibles.

Il est aussi possible d’utiliser les codes Netflix manuellement dans le navigateur. Pour ce faire, visitez netflix-codes.com sur votre PC ou smartphone et trouvez le genre ou sous-genre que vous voulez découvrir. Dans un autre onglet, saisissez l’adresse <http://www.netflix.com/browse/genre/CODENETFLIX> en remplaçant CODENETFLIX par le code du genre ou sous-genre. Vous verrez alors tous les contenus de cette catégorie. Vous n’aurez alors qu’à saisir directement le titre du film ou de la série de votre choix sur votre appareil préféré, ou vous connecter pour le regarder dans votre navigateur.