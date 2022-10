Comment une nouvelle fonctionnalité iPhone peut vous aider à numériser votre garde-robe

Le découpage du sujet dans les photos introduit par iOS 16 est très pratique. Vous pouvez vous en servir pour gérer vos tenues du jour.

Vos vêtements sont magnifiques. Mais avec leur nombre, il est souvent impossible de savoir tout ce que vous avez. Poster ses tenues du jour sur Instagram ou TikTok est la méthode conventionnelle pour cataloguer ses looks quotidiens, mais si vous avez un iPhone sous iOS 16, il y a une méthode plus efficace, et bien plus cool, à utiliser.

Le découpage du sujet dans les photos introduit par iOS 16 est très pratique

Parmi les nouvelles fonctionnalités introduites dans iOS 16, on trouve la possibilité de copier instantanément le sujet principal d’une photo et de le coller où vous le voulez. La fonctionnalité est remarquablement simple à utiliser : il suffit de toucher et maintenir le sujet sur n’importe quelle photo, attendre qu’iOS le sélectionne et déplacer son doigt pour voir le sujet décoller de l’image comme par magie. Vous pouvez alors utiliser un deuxième doigt pour ouvrir l’application de votre choix et déposer l’image dessus, ou copier le sujet pour l’enregistrer dans le presse-papiers de votre iPhone. C’est une fonctionnalité simple, mais très puissante, qu’il est possible d’utiliser de bien des manières.

Vous pouvez vous en servir pour gérer vos tenues du jour

L’une de ces utilisations est des plus créatives. Sur TikTok, macaulay_flower a partagé sa méthode pour cataloguer ses vêtements dans sa garde-robe. Il prend toujours une photo, comme nombre d’internautes font pour partager leur tenue du jour, mais il ne s’arrête pas là. Il utilise la nouvelle fonctionnalité d’iOS 16 pour se copier, lui et sa tenue, et coller le tout dans une note, laquelle comprend toutes les tenues qu’il a déjà répertoriées.

Il peut alors tapoter sur l’une des tenues pour la voir en détail. Et s’il veut en voir une autre, il suffit de balayer pour passer à la suivante.

Une fois que vous vous êtes copié(e) depuis la photo originale et collé(e), vous pouvez supprimer la photo sans craindre de perdre votre tenue. Ainsi, votre app Photos ne sera pas polluée par des centaines d’images de vos tenues, tout tient dans une simple note.

Si vous êtes du genre à avoir énormément de tenues, mais à avoir des soucis pour les organiser, cette méthode pourrait vous sauver. C’est aussi parfait pour le shopping : vous pouvez commander l’esprit libre de nouveaux vêtements, les essayer et les enregistrer dans votre application Notes. Ensuite, parcourez votre collection et comparez les tenues pour trouver vos préférées. Vous pouvez même partager la note avec d’autres pour avoir leur opinion, plutôt que de les spammer, photo après photo. (Et vous aurez à disposition une jolie collection de photos de vous pour des mèmes ou des images de réactions diverses.)