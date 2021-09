Comment trouver et supprimer tous vos anciens comptes inutilisés

On a tous plus ou moins de comptes que l'on utilise plus sur le web. Ceux-ci représentent une grande menace de sécurité pour vos données personnelles. Voici comment faire le ménage.

Nous avons tous des comptes que nous n’utilisons plus, mais certaines applications et certains sites rendent leur suppression plutôt compliquée. Dans ces cas-là, les ignorer purement et simplement peut sembler être la solution la plus simple. Cependant, les comptes inutilisés représentent de grandes menaces de sécurité – il suffit en effet d’une seule faille de sécurité ou un d’un vol de données quelconque pour potentiellement compromettre vos données personnelles, vos informations bancaires ou même des fichiers privés -.

Le seul problème est que, la plupart du temps, l’on ne se souvient plus des comptes en question. Qu’il s’agisse d’un site sur lequel vous avez acheté un produit une fois il y a X années, un site de streaming testé le temps d’une période d’essai gratuite ou un profil pour un media social, on a tous plus ou moins de comptes inutilisés. Fort heureusement, il y a quelques ressources utiles pour trouver, récupérer et supprimer ces comptes indésirables.

1ère étape : trouver ses comptes inutilisés

Si vous ne souvenez pas de tous les comptes que vous avez, la première étape est d’en dresser la liste. Il y a un certain nombre d’endroits où chercher pour récupérer les identifiants et vous devriez les vérifier un par un dans la mesure où il est très improbable que tous vos comptes créés au fil des années soient stockés en un seul et même endroit.

Le premier endroit où chercher est votre navigateur web. La plupart des navigateurs modernes peuvent enregistrer les identifiants des sites que vous visitez et vous pouvez trouver facilement les comptes enregistrés depuis le menu paramètres. Voici comment faire :

Chrome : dans Paramètres > Mots de passe.

Edge : dans Paramètres > Profils > Mots de passe > Mots de passe enregistrés.

Firefox : dans Préférences > Vie privée & Sécurité > Identifiants enregistrés.

Safari : dans Préférences > Mots de passe.

Les gestionnaires de mots de passe peuvent aussi stocker vos identifiants. Assurez-vous d’en faire le tour pour trouver le moindre identifiant, si vous en utilisez un.

De nombreux sites et applications vous permettent de vous identifier via votre compte Apple ID, Facebook, Google, Instagram ou Twitter. Chaque service tiers connecté à ces comptes compte comme un compte séparé. Il faut donc aussi vérifier les listes pour voir les accès autorisés :

Apple ID : sur votre iPhone ou iPad, direction Réglages > Mot de passe & Sécurité > Applications utilisant votre Apple ID.

Facebook : dans Paramètres > Applications et Sites web.

Google : allez sur myaccount.google.com puis cliquez sur Sécurité. Dans la section “Applications tierces avec accès à votre compte”, puis “Connexion sur d’autres sites”.

Instagram : dans Paramètres > Sécurité > Apps et Sites web.

Twitter : dans Paramètres et vie privée > Compte > Apps et Sessions > Applications connectées.

Vous devriez aussi rechercher vos comptes utilisant les mêmes noms d’utilisateur ou adresses email sur HaveIBeenPwned.com. Vous pouvez compléter avec checkusernames.com, knowem.com, namecheck.com et usersearch.org, en renseignant vos anciens pseudonymes. Plus simplement, renseigner vos identifiants sur Google peut aussi vous donner une idée des sites sur lesquels ils ont été utilisés.

Enfin, vérifiez vos fichiers sur votre téléphone, votre PC ou dans le cloud là où vous avez l’habitude d’inscrire des identifiants pour les retrouver au besoin.

2ᵉ étape : récupérer les mots de passe

Une fois que vous savez sur quelles applications et quels sites vous avez des comptes, l’étape suivante est de récupérer lesdits comptes. C’est facile si vous avez le mot de passe, dans votre navigateur ou un gestionnaire de mots de passe, ou si vous vous en souvenez. Dans le cas contraire, il faut le récupérer.

Les pages de connexion ont, la plupart du temps, une option pour récupérer un identifiant, un mot de passe et/ou une adresse email. Cela ne fonctionne pour autant que si vous avez toujours accès à l’adresse email ou, plus rarement, au numéro de téléphone, utilisé pour la création du compte. Si ce n’est pas le cas, vous devrez prendre contact directement avec le site ou l’application.

3ᵉ étape : supprimer les comptes

Dans un monde idéal, les comptes abandonnés seraient supprimés d’eux-mêmes après une longue période de non-utilisation, mais la plupart du temps, ils végètent là, attendant que leur propriétaire les supprime définitivement. Ce qu’ils ne font pas parce qu’ils oublient qu’ils ont un compte, ou que le processus est trop complexe. Peu importe la complexité de l’opération, les grandes entreprises doivent se plier aux lois concernant la vie privée, lesquelles donnent aux utilisateurs le droit de supprimer leurs données et effacer leurs comptes. Encore faut-il savoir où chercher.

Si ces processus tendent à se simplifier, grâce notamment à ces différentes lois, il peut arriver que l’on ne trouve pas comment faire. Dans ce cas-là, une simple recherche sur le web devrait vous renseigner. Vous n’êtes certainement pas le premier ou la première à vouloir effacer un compte sur un quelconque site.

La plupart du temps, la suppression d’un compte peut être initiée dans les paramètres. Cherchez dans les menus “Compte”, “Profil”, ou “Vie privée”, une fois que vous êtes connecté(e).

Maintenant, il y a de grandes chances que vous soyez là justement parce que vous avez déjà cherché un bouton “supprimer le compte”, sans le trouver, mais il y a d’autres endroits à fouiller, comme les pages d’aide, forums ou FAQ. Si ces ressources n’existent pas, vous pouvez aussi chercher du côté des conditions d’utilisation. Celles-ci sont normalement publiques. Faites une recherche sur les mots “suppression”, “désactivation”, “annulation”, “effacement”, vous devriez trouver la section concernée.

Vous n’avez toujours pas trouvé ? Dernière option, dans ce cas. Contactez l’entreprise par email, téléphone ou via ses comptes sur les réseaux sociaux. Dans la plupart des cas, vous trouverez les étapes à suivre pour supprimer votre compte avant d’en arriver là, mais n’oubliez pas cette dernière option.