Comment transformer son Amazon Echo Show en caméra de sécurité

Les appareils Amazon Echo Show disposent depuis peu d'une fonctionnalité baptisée Surveillance du domicile qui en fait de vraies petites caméras de sécurité.

Dans la vaste panoplie de fonctionnalités de l’assistant numérique vocal d’Amazon, Alexa, il en est une bien cachée dans les paramètres des Echo Show, un paramètre baptisé “Surveillance du domicile”. Cette fonction permet, comme son nom l’indique, de transformer l’appareil en caméra de sécurité d’intérieur. Voici comment en profiter.

Si vous n’avez pas besoin de fonctionnalités spécifiques avancées, cette “Surveillance du domicile” proposée par les Echo Show peut être tout à fait suffisante, que ce soit pour jeter un oeil sur votre animal, vos enfants ou votre maison, lorsque vous êtes absent.

Vous pouvez, certes, utiliser la fonctionnalité Drop-In, mais celle-ci n’est finalement qu’un simple appel vidéo. Avec la surveillance du domicile, c’est une approche davantage incognito, si l’on peut dire, encore que l’écran de l’appareil affiche à ce moment un message indiquant que quelque regarde à distance. L’option est apparue avec le Echo Show 10, mais une récente mise à jour vient la rendre disponible sur la première génération du Echo Show 5 et du Echo Show 8. Les versions de 2021 de ces deux appareils, lancés en juin dernier, peuvent eux aussi en profiter. Voici comment configurer la chose.

Configurer l’appareil que l’on veut transformer en caméra de sécurité

Pour faire de votre Echo Show une caméra de sécurité, il vous faut accéder aux paramètres de l’appareil, et non pas aller dans les paramètres de l’appareil dans l’application Alexa. Vous devez agir sur l’appareil en lui-même, directement. Faites défiler l’écran depuis le haut vers le bas pour afficher le menu principal et tapotez sur Paramètres ou dites “Alexa, affiche les paramètres”.

À droite de “Surveillance du domicile”, tapotez pour activer. Un écran va apparaître pour dire “Echo Show peut aider à surveiller votre maison…” Tapotez sur Continuer. Un écran apparaît pour vérifier votre compte, tapotez sur Continuer. Entrez votre mot de passe Amazon et tapotez sur Terminer. Un écran affiche alors “All set”. Tapotez sur Terminé immédiatement. Si vous attendez, le paramètre ne sera pas validé, il faudra reprendre depuis la première étape.

Ajoutez un délai à la vidéo ou une alerte audio

Avant d’aller à vos occupations, il y a deux autres options que vous pouvez configurer, toutes deux concernant votre vie privée.

Activer la première option, “Délai Vidéo” va venir flouter les premières secondes de vidéo, un peu comme ce qui se passe lors d’un appel Drop-In. Cela donne au destinataire la possibilité de réagir. Mais comment celui-ci saurait-il qu’il est observé ?

Il le saura si vous décidez d’activer l’autre option, “Alerte Audio”. L’appareil viendra alors jouer un son lorsque la caméra commence à filmer, faisant savoir à quiconque dans la pièce ce qui se passe. Si vous vivez seul(e), ces paramètres ne sont probablement pas utiles, mais dans le cas contraire, qu’il s’agisse de membres de votre famille ou d’amis, c’est une bonne chose que de les avertir.

Comment visualiser les flux vidéo et audio de votre nouvelle caméra de sécurité

Si vous voulez le faire depuis la même pièce, pensez à rendre muet votre téléphone ou tablette pour éviter les retours audio.

Ouvrez l’application Alexa et tapotez sur Appareils dans le menu en bas de l’écran. Faites défiler horizontalement le menu du haut et tapotez sur Caméras puis tapotez sur l’appareil dont vous souhaitez regarder le flux.

Le flux caméra va alors s’afficher. Si vous avez un Echo Show 10, vous pouvez déplacer vers la gauche ou la droite et même zoomer ou dézoomer. En mode paysage, tapoter l’écran une fois fait apparaître les contrôles micro et enceinte. Tapotez encore une fois pour les faire disparaître.

Cette fonction ne saurait remplacer une vraie caméra de sécurité

“Surveillance du domicile” est une fonctionnalité très pratique, certes, mais c’est tout. Elle est trop limitée pour imaginer faire du Echo Show une vraie caméra de sécurité. Pas d’enregistrement de la vidéo, pas de détection de mouvements, notamment. Si vous avez besoin de ces fonctions, il vous faudra investir dans une caméra de sécurité dédiée.

À l’inverse, si ce n’est que pour surveiller vos animaux ou vos enfants ou pour jeter un œil sur votre maison quand vous n’êtes pas chez vous, cela peut être tout à fait suffisant.