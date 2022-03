Comment transférer votre bibliothèque Spotify gratuitement vers une autre-plateforme

Passer d'un service de streaming musical à un autre n'est pas chose facile. Voici comment le faire de Spotify vers une autre.

Il peut y avoir de nombreuses raisons pour quitter Spotify. Apple Music propose désormais une option de qualité sans perte pour moins cher. Si vous utilisez Amazon Prime, Prime Music est gratuit ; si vous avez une enceinte connectée Echo, c’est la méthode la moins onéreuse pour streamer votre musique. Spotify n’a pas non plus les discographies de Neil Young ou Joni Mitchell. Quelle que soit la raison, il n’y a jamais eu autant de concurrence entre les services de streaming de musique.

Et malheureusement, ces services n’ont pas vraiment envie de vous simplifier la vie en vous permettant d’exporter vos musiques pour pouvoir les avoir partout avec vous. Fort heureusement, il existe des sites, apps et services tiers qui permettent de le faire.

Utiliser SongShift pour passer Spotify à Apple Music

Si vous avez un iPhone ou un Ipad et que vous passez de Spotify à Apple Music, utilisez l’application SongShift. L’application est une solution incontournable depuis quelques années, et c’est toujours la meilleure. De plus, elle est rapide et gratuite.

Enfin, d’une certaine manière. Si SongShift impose une limite de 100 chansons par transfert de playlist, sa fonctionnalité Transfert de bibliothèque est gratuite. Autrement dit, si vous souhaitez déplacer toute votre musique vers Apple Music et ensuite recréer vos plus longues playlists, vous pouvez utiliser l’offre gratuite. SongShift prend en charge Spotify, Apple Music, Amazon Prime Music, Tidal, YouTube Music, Deezer et Pandora et vous pouvez même exporter le tout en JSON ou fichier texte. Si vous avez passé du temps à créer des playlists, il pourrait être intéressant de payer l’abonnement à 4,99 $ par mois, déplacer toutes vos playlists et annuler l’abonnement.

Pour commencer, ouvrez l’app SongShift et connectez vos comptes Spotify et Apple Music. Ensuite, tapotez sur le bouton Plus en haut. Tapotez sur “Configurer une source”, choisissez Spotify dans l’onglet “Chansons” et dans la page de sélection, prenez l’option “Transfert de bibliothèque complet”.

Ensuite, tapotez sur “Configurer la destination” dans l’onglet “Bibliothèque utilisateur” et choisissez Apple Music. Tapotez sur “Continuer” et sélectionnez “J’ai terminé”. Laissez SongShift faire son travail.

Une fois terminé, vous retrouvez votre musique dans Apple Music ou n’importe quelle autre plate-forme de votre choix.

Utiliser TuneMyMusic sur le web

Si vous n’avez pas d’iPhone ou si vous souhaitez utiliser un service web qui fonctionne sur n’importe quelle plate-forme, c’est TuneMyMusic qu’il vous faut. Le service permet de transférer des playlists ou toute votre bibliothèque entre Spotify, Apple Music, YouTube, Youtube Music, Deezer, Tidal, Amazon Prime Music, Pandora et d’autres. Vous pouvez transférer 500 chansons gratuitement. Pour davantage, il vous faudra payer l’abonnement à 4,50 $ par mois.

Ouvrez le site TuneMyMusic et cliquez sur le bouton “Démarrer”. Ensuite, choisissez “Spotify” dans la liste des sources, connectez votre compte et cliquez sur “Charger depuis votre compte Spotify”. Là, vous pouvez choisir les playlists ou utiliser l’option “Chansons favorites” pour transférer vos chansons préférées (c’est-à-dire toute votre bibliothèque).

Sur la page suivante, choisissez le service de destination, connectez-le et cliquez sur “Démarrer le transfert de ma musique”.

Utiliser FreeYourMusic pour un transfert gratuit sur n’importe quelle plate-forme

Si vous n’aimez pas le service TuneMyMusic et que vous n’avez aucun souci à utiliser une application, essayez FreeYourMusic. C’est disponible sur Android, iPhone, Windows et Mac. Le service offre un transfert illimité de chansons gratuitement.

