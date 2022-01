Comment transférer facilement ses données et son compte d’une Nintendo Switch à une autre

Transférer ses données d'une Switch à une autre est facile si l'on est abonné au Nintendo Switch Online. C'est un peu plus complexe dans le cas contraire. Suivez le guide !

Si vous avez eu une nouvelle Nintendo Switch récemment, vous voulez peut-être transférer toutes vos données sur cette nouvelle console. Bien que la majorité du hardware reste inchangée depuis 2017, il y a aujourd’hui plusieurs versions de la console de Big N. Vous passez peut-être d’une Switch standard à une OLED ou à une Switch Lite.

La première fois que nous avons eu à transférer un compte d’une Switch à une autre, c’était lors de la sortie de la V2, en 2019. Ce modèle se différenciait de l’original grâce à quelques améliorations du processeur pour une meilleure autonomie.

Malheureusement, la manière dont Nintendo gère les comptes, permissions des jeux et données de sauvegardes est, comme c’est une habitude chez Big N, plutôt restrictive et compliquée. Cela étant dit, la situation s’est bien améliorée, les données transférées n’étant plus nécessairement supprimées de l’ancienne Switch, même si vous vouliez la conserver.

Aujourd’hui, après plusieurs mises à jour système, le processus s’est largement amélioré. Tout d’abord, assurez-vous que l’ancienne et la nouvelle Switch sont mises à jour avec la dernière version du système d’exploitation. Pour ce faire, direction les Paramètres système puis mise à jour système.

Si vous déballez votre Switch pour y transférer vos données, il vous faudra réaliser la configuration basique pour avoir le Wi-Fi. Suivez notre guide complet. Le transfert du compte et des données y est aussi détaillé, ainsi que certaines autres étapes clef. Mais si vous cherchez simplement à transférer vos données, poursuivez la lecture.

Transférer ses données si l’on est abonné au Nintendo Switch Online

La méthode la plus simple nécessite d’être abonné au Nintendo Switch Online, qui permet de jouer en ligne et de stocker ses sauvegardes en ligne.

Connectez-vous sur votre compte Nintendo sur la nouvelle Switch.

Allez dans les paramètres, gestion des données, sauvegarde cloud des données.

Assurez-vous que les options Sauvegarde automatique des données de sauvegarde et Téléchargement automatique des données de sauvegarde sont cochées.

Allez sur le Nintendo eShop et tapotez sur votre icône dans le coin supérieur droit.

Sur la page de compte, tapotez sur Retélécharger pour voir la liste des jeux que vous avez téléchargés sur la nouvelle Swithc.

Si vos données de sauvegarde n’apparaissent pas de suite, mettez la nouvelle Switch en veille. Les données devraient se synchroniser rapidement.

Transférer ses données si l’on n’est pas abonné au Nintendo Switch Online

Si vous n’êtes pas abonné au Nintendo Switch Online, l’opération est un peu plus complexe. Les deux consoles doivent être branchées et sur le même réseau Wi-Fi. Allez dans Paramètres puis Utilisateurs. Faites défiler et sélectionnez Transférer votre utilisateur et les données de sauvegardes. Précision importante : il n’est pas encore question de choisir quel utilisateur on transfère. Le bouton Transfert se trouve sous toutes les icônes des comptes.

Sélectionnez ensuite s’il s’agit de la source ou de la cible de votre transfert. Dans ce cas, c’est la source.

Choisissez ensuite le compte à transférer.

Sur la Switch, répétez l’opération mais choisissez Cible et non Source.

Le transfert over-the-air entre les deux consoles est assez rapide, mais il y a un hic : si vous n’êtes pas abonné(e) au Nintendo Switch Online et que vous n’utilisez pas la fonctionnalité de sauvegarde dans le cloud, vos données de sauvegarde seront supprimées de la Switch originale.

À noter aussi, il s’agit là d’un processus pour un seul compte. Vous devrez répéter l’opération pour chaque compte sur votre Switch et chaque compte aura besoin d’un compte Nintendo.