Comment tirer le meilleur des Routines de Google Home

Les Routines de Google Home peuvent être de puissants alliés au quotidien. Encore faut-il bien les personnaliser pour correspondre parfaitement à vos besoins.

Je ne suis pas vraiment du matin, j’ai besoin d’une routine pour démarrer ma journée. On pourrait penser que les Routines de Google Home seraient parfaites mais je n’ai jamais réussi à définir un vrai rituel du matin. Le problème est que j’ai besoin d’une routine de réveil qui me sorte du lit sans pour autant que je finisse chaque fois à dire “OK Google, stop !” et que je me mette la tête sour l’oreiller.

J’ai fini par me motiver et accepter le défi que présentes les enceintes connectées et leurs assistants numériques vocaux : me faire une routine matinale que j’utiliserai chaque matin.

Peut-être que vous êtes dans le même bateau que moi. Ou peut-être y a-t-il simplement des choses que vous aimeriez faire faire à votre Google Home le matin (vous annoncer les dernières nouvelles, les prévisions météo, etc.) mais que vous ne savez pas vraiment comment faire pour tout avoir en une seule commande.

J’ai fini par y arriver. J’ai fait la liste de tous les éléments d’une routine matinale qui me réveille bien – et des trucs qui me font me glisser plus profond encore sous la couette -.

Ce que les routines peuvent faire (et ne pas faire)

Dans le cas où vous ne le sauriez pas, une routine est un ensemble de tâches que Google Assistant exécute en réponse à une seule commande vocale. Vous pouvez créer vos propres routines mais il y a un certain nombre d’actions par défaut que vous pouvez simplement personnaliser, comme la très simple et très usitée “Hey Google, bonjour”.

Pour voir de quelles routines votre Google Home dispose, ouvrez l’application Google Home, tapotez sur l’icône Routines. En haut de la liste, vous devriez voir les Routines en question. Vous pouvez tapoter sur n’importe laquelle d’entre elles pour éditer. Pour en créer une ex nihilo, tapotez sur l’icône + dans le coin inférieur droit.

Le problème avec les routines, c’est que si elles ne sont pas parfaitement taillées pour vous, elles finissent par devenir ennuyantes et vous ne les utilisez plus. Il est donc important de les configurer convenablement pour vous.

Tirer profit de vos différentes enceintes connectées

Les foyers disposent généralement de plusieurs de ces enceintes connectées. Lorsque vous définissez une routine, vous n’avez pas à vous limiter à l’enceinte qui reçoit votre commande, vous pouvez cibler les actions à n’importe lesquels de vos enceintes.

C’est parfois un aspect très important pour façonner une routine matinale qui fonctionne pour vous. Il peut en effet y avoir conflit entre ce à quoi vous voulez que votre matinée ressemble et ce que vous êtes prêt(e) à tolérer. Mais devoir demander à tel appareil puis à tel autre et enfin à tel autre est un gymnastique que l’on ne peut, ou ne veut pas forcément faire au saut du lit.

Par exemple, j’aime connaître l’actualité au réveil, mais les premières minutes juste après le réveil, mon cerveau n’est pas encore prêt pour cela. Solution : lire les nouvelles sur l’enceinte de la cuisine, pour pouvoir écouter l’actualité lorsque mon premier café de la journée commence à couler. C’est pareil pour la musique, je sais quel genre de musique me booste pour la journée mais je ne suis pas prêt à remuer dans tous les sens alors que j’ai encore du mal à ouvrir les yeux. Solution : lancer la musique sur l’enceinte de la salle de bain pour que la lecture coïncide avec ma douche.

Orchestrer les appareils connectés de votre maison

Je n’ai finalement besoin que de peu de choses lorsque je me réveille : je veux allumer le thermostat et les lumières de ma chambre. Mon thermostat Google Nest et mes ampoules Philips Hue sont connectés à mon compte Google Home, ce qui simplifie le processus.

La seule source de confusion, si l’on peut dire, c’est que l’application Google Home a deux paramètres qui peuvent agir sur mes ampoules : Ajuster les scènes et Ajuster les lumières et autres. Je contrôle mes ampoules Philips Hue en sélectionnant Ajuster les scènes et je choisis une scène que j’ai créée intitulée Matin qui allume les trois ampoules de ma chambre avec un blanc chaud à 50 % de luminosité. Si vous voulez ce genre de finesse, il vous faudra au préalable créer une scène via l’application de vos luminaires connectés.

L’autre action, Ajuster les lumières et autres, ne permet que d’allumer ou d’éteindre. Cela signifie que si, la nuit précédente, j’avais mis une scène avec des couleurs, je me réveillerais avec ces couleurs. Pas toujours très cool dès vos premiers instants de réveil.

Voici ma Routine Google Home pour le matin

Une fois que j’ai eu compris que je pouvais distribuer les commandes sur mes différents appareils, il fallait que je décide ce que devait faire l’enceinte de ma chambre dès mes tous premiers instants de conscience. Il s’avère que je peux gérer la météo, mon agenda et mes rappels, et c’est à peu près tout.

Voici donc à quoi ressemble ma routine matinale :

Je dis “Hey Google, bonjour”.

Les trois ampoules de ma chambre s’allument selon la scène Matin.

Mon thermostat passe à 21° (contre 20° pour la nuit).

Google Assistant me donne les prévisions météo pour la journée.

Si j’ai des rendez-vous ou des rappels pour ce jour, Google Assistant me les donne.

Ma station de radio musicale s’allume sur l’enceinte de la salle de bain.

Ma station de radio pour l’actualité s’allume dans la cuisine.

Et c’est tout. Cela ne rendra jamais mes réveils parfaits – rien n’y parviendra jamais, j’en ai peur – mais ils sont devenus plus tolérables, et moins difficiles, assurément.