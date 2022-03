Comment tirer le meilleur de votre enceinte connectée Alexa pour la musique

Amazon Alexa dispose d'un certain nombre de fonctionnalités et permettre pour améliorer votre expérience musicale. Voici ce qu'il vous faut savoir.

Si vous avez un Amazon Echo – ou n’importe quelle enceinte connectée -, il y a de fortes chances que vous l’utilisiez pour la musique. Et c’est tout à fait logique : ces enceintes disposent du matériel nécessaire pour que la musique sonne bien où que l’appareil soit placé. Et la présence d’Alexa permet de gérer facilement les chansons que l’on veut écouter. Il suffit de dire ce que l’on veut écouter et l’assistant vocal se charge du reste.

Mais pour de nombreux utilisateurs d’Alexa, cette expérience musicale peut être plus rapide et meilleure à l’oreille. Voici comment tirer le meilleur de vos enceintes connectées Alexa pour écouter de la musique.

Choisissez et utilisez votre enceinte préférée

Vous avez peut-être plusieurs appareils Alexa dans votre logement, entre écrans Echo Show, Echo Dots et autre. Et si vous ne les avez pas synchronisés, demander à écouter votre chanson préférée à fond peut lancer la lecture dans une autre pièce sur un petit Echo Dot disposant d’une faible puissance.

Définir son enceinte préférée est très facile. Il suffit d’aller dans l’app Alexa puis de tapoter sur l’onglet Appareils. Sélectionnez ensuite le Groupe dans lequel votre enceinte préférée se trouve et tapotez sur Choisir les enceintes. Sélectionnez l’enceinte (ou les enceintes) sur laquelle vous voulez écouter la musique et tapotez sur Suivant. Ensuite, spécifiez si vous voulez que ce soit la seule enceinte à jouer de la musique ou la seule lorsque vous êtes dans cette pièce.

Choisissez votre service de streaming musical préféré

Si vous utilisez un autre service que celui d’Amazon, à savoir Amazon Music, prenez quelques secondes pour changer le service de streaming par défaut.

Dans l’application Alexa puis dans Plus > Paramètres > Musique & Podcasts > Services par défaut, sous Musique, Artists et Stations et Podcasts, sélectionnez Sélectionner votre service de streaming préféré.

Désormais, lorsque vous jouerez de la musique, vous n’aurez pas à préciser depuis quel service vous voulez la lire. Si vous voulez toujours utiliser Prime Music ou Amazon Music Unlimited, vous pouvez toujours dire “Alexa, joue [titre de la chanson ou nom de l’artiste] sur Amazon Music”.

Ajustez l’égaliseur

Les enceintes et écrans Echo récents disposent d’un égaliseur qui vous permet d’ajuster les différentes bandes de fréquences du signal audio. Et pour ce faire, il suffit de dire à Alexa d’augmenter les basses ou de baisser les aigus.

Si vous voulez être plus précis, direction l’application Alexa puis tapotez sur Appareils > [Votre appareil], puis tapotez sur l’icône en forme de roue crantée dans le coin supérieur droit et Paramètres Audio. De là, vous pouvez ajuster les fréquences comme bon vous semble.

Utilisez l’audio multiroom

Si vous voulez que votre musique vous suivez lorsque vous passez d’une pièce à l’autre, il faut mettre tous vos Echo sur la même longueur d’onde. Dites simplement “Alexa, joue de la musique partout” pour commencer. Si cela ne fonctionne pas, ouvrez l’application Alexa puis tapotez sur Appareils et faites défiler jusqu’au bas de la page. Vous verrez alors un groupe “Partout” sur lequel vous pouvez tapoter et que vous pouvez modifier pour vous assurer que toutes vos enceintes sont bien incluses.

Filtrer le contenu explicite

Quand on n’a pas d’enfants, on écoute tout ce que l’on veut, parfois très fort. Avec des enfants à la maison, par contre, on peut vouloir éviter que nos chères petites têtes blondes n’apprennent de vilains mots. Heureusement, Alexa dispose d’un filtre dédié pour empêcher de lire les chansons pour les adultes, si l’on peut dire.

Pour activer ce filtre, dans l’application Alexa, tapotez sur Plus puis Paramètres, Musique et Podcats et Filtre explicite. Sur cet écran, vous pouvez activer le filtre mais aussi activer la reconnaisance vocale pour permettre de contrôler le filtre avec des commandes vocales (et empêcher que votre enfant demande à Alexa de le désactiver).