Comment télécharger et installer Android 13 sur son smartphone

Android 13 sera disponible en fin d'année. Une Developer Preview existe déjà et vous pouvez l'installer, si vous avez un smartphone compatible.

Android 12 est disponible depuis relativement peu de temps, et comme toujours, Google est désormais tourné vers la prochaine version majeure, Android 13 Tiramisu. Dans un post sur son blog de février dernier, la firme de Mountain View annonçait la mise à disposition de Android 13 Developer Preview 1. Cette version introduit plusieurs nouveaux thèmes, des fonctionnalités pour le respect de la vie privée et la sécurité, des mises à jour dans les écrans de verrouillage et d’accueil et bien davantage.

Google proposera les premières versions bêta au fil des mois, pour arriver à une version finale à l’automne. Et bien que ces versions soient principalement destinées aux développeurs pour tester les nouvelles fonctionnalités, vous pouvez les installer sur votre appareil.

Pour peu que vous ayez un smartphone compatible – actuellement, seuls certains Google Pixel le sont -, vous pouvez brancher votre appareil à votre ordinateur et utiliser l’outil Google Android Flash Tool pour télécharger et installer Android 13 Developer Preview 1.

Comme toute préversion, l’Android 13 Developer Preview peut être instable. Si vous voulez l’installer, mieux vaut le faire sur un téléphone secondaire, si vous en avez un. Il pourrait y avoir des bugs plus ou moins sévères rendant l’utilisation au quotidien délicate.

Si cela vous convient, vous pouvez poursuivre la lecture. Voici comment télécharger et installer Android 13 Developer Preview sur votre smartphone.

Quels sont les smartphones compatibles avec l’Android 13 Developer Preview ?

Google proposera officiellement Android 13 cet automne. À ce moment-là, elle sera disponible sur une grande variété d’appareils Android, mais pour l’heure, il faut se contenter d’une liste des plus restreintes :

Pixel 4

Pixel 4 XL

Pixel 4A

Pixel 4A 5G

Pixel 5

Pixel 5A with 5G

Pixel 6

Pixel 6 Pro

Si votre appareil n’est pas sur cette liste, vous devez attendre. D’autres appareils le deviendront ultérieurement.

Sauvegarder l’appareil avant toute chose

Maintenant que vous savez que vous avez un smartphone Android compatible, il faut sauvegarder votre téléphone. Par défaut, votre Pixel devrait sauvegarder automatiquement ses données lorsqu’il est connecté en Wi-Fi et en veille et en charge pendant 2 heures, mais vous pouvez aussi déclencher l’opération manuellement. Selon le volume des données, il vous faudra peut-être une offre payante de Google One, dans le cas contraire, Google Drive pourrait suffire.

Pour sauvegarder votre Pixel, dans Paramètres > Google > Sauvegarde et Sauvegarder maintenant. Selon la date de votre dernière sauvegarde et le nombre d’applications et fichiers à sauvegarder, le processus peut prendre plusieurs minutes. Une fois terminé, vous pouvez télécharger et installer Android 13.

Activer le debug USB et le déverrouillage OEM

Pour installer Android 13 sur votre Pixel, il faut d’abord le connecter sur un ordinateur en USB et pour cela, le Pixel doit être débloqué et avoir le debug USB activé. Pour ce faire, il faut déverrouiller les options développeur.

1. Pour déverrouiller les options développeur, direction les Paramères > À propos et tapotez ensuite sept fois sur le Numéro de version. Entrez votre mot de passe lorsque demandé et un nouveau menu Développeur devrait apparaître dans les paramètres Système.

2. Maintenant, activez le debug USB via Paramètres > Système > Options développeurs et Débogage USB. La notification qui apparaît explique succinctement l’objectif de cette option, tapotez sur OK.

3. Tant que vous êtes dans les options développeur, activez le Déverouillage OEM. Cela active le bootloader de l’appareil, le système qui charge l’OS au démarrage. Une fois fait, vous devriez pouvoir choisir un système d’exploitation différent au démarrage. Dans notre cas, Android 13.

Flasher l’appareil avec Android Flash Tool dans Chrome

Il y a deux méthodes pour flasher l’image système Android 13 Developer Preview sur votre Pixel via votre ordinateur, mais la plus simple reste d’utiliser l’Android Flash Tool. Celui-ci fonctionne avec certains navigateurs, dont Chrome. Votre ordinateur doit aussi avoir 10 Go de stockage disponible.

Si tout est bon, connectez votre Pixel à votre ordinateur via USB, déverouillez votre appareil et direction le site Android Flash Tool dans Chrome. Ensuite :

1. Cliquez sur Get started en bas du site.

2. Cliquez sur Allow ADB access dans la popup qui apparaît.

3. Cliquez sur Add new device, choisissez votre appareil dans la liste et cliquez sur Connect.

4. Sur votre Pixel, cochez la case à côté de Always allow from this computer et tapotez sur Allow pour autoriser l’accès à Android Flash Tool sur votre téléphone.

5. Sur votre ordinateur, cliquez sur Developer Preview 1 sous Popular builds.

6. Cliquez sur Install build et ensuite Confirm.

La popup qui apparaît avertit qu’installer Android 13 va effacer votre téléphone, mais ce n’est pas un problème puisque vous avez tout sauvegardé. Si ce n’est pas fait, faites-le maintenant. Assurez-vous aussi de ne pas toucher à votre téléphone et ne le débranchez pas pendant le processus, vous pourriez le rendre totalement inutilisable. Si vous voyez une autre popup sur votre ordinateur pour accepter la build Android 13, faites-le pour continue.

Maintenant, faites les choses suivantes :

1. Cliquez sur Start sur la popup qui apparaît sur l’ordinateur.

2. Sur votre Pixel, utilisez les touches de volume pour sélectionner Unlock the bootloader et appuyez sur le bouton sur la tranche de votre appareil. Cela va faire redémarrer votre téléphone.

3. Le logiciel va être téléchargé. Cela peut prendre quelques minutes selon votre connexion.

4. Une fois le processus achevé, cliquez sur Start dans la popup qui apparaît sur votre ordinateur.

5. Sur votre Pixel, utilisez les touches de volume pour sélectionner Lock the bootloader et appuyez sur le bouton sur la tranche de votre appareil.

6. Enfin, sur votre ordinateur, cliquez sur Done, votre smartphone va redémarrer normalement.

Si tout s’est bien passé, vous devriez voir le message “Install complete” dans l’Android Flash Tool. Cela signifie que Android 13 Develop Preview a été installé. Vous pouvez débrancher votre Pixel de votre ordinateur.

Vous pouvez désormais utiliser Android 13 sur votre Pixel

Une fois que votre Pixel a redémarré, vous verrez une notification indiquant que l’appareil tourne sous Android 13 Developer Preview. Tapotez sur OK et configurez votre téléphone comme vous le feriez avec un smartphone tout neuf. Et le tour est joué !