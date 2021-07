Comment supprimer les anciens fichiers de mise à jour Windows

Pour gagner de l'espace sur son disque dur, il est possible, sous Windows, de supprimer les anciens fichiers de mise à jour. Voici comment procéder.

Vous vous en êtes déjà certainement rendu compte, avec le temps, vos ordinateurs, tablettes et autres smartphones sont plus lents à l’utilisation. La faute, notamment, à divers fichiers parasites qui polluent le disque dur et empêchent, de fait, le système de fonctionner correctement. Sur Windows, il est possible de supprimer les anciens fichiers de mise à jour. Voici comment procéder.

En plusieurs années d’utilisation d’un ordinateur Windows, l’on se retrouve à télécharger et installer plusieurs mises à jour de l’OS. Ces mises à jour viennent corriger des bugs, combler des failles de sécurité, ajouter de nouvelles fonctionnalités, etc. Certaines sont plus volumineuses que d’autres, mais toutes, finissent par se retrouver sur votre disque dur. La plupart du temps à cause de fichiers qui n’ont pas été supprimés correctement. Autrement dit, ces fichiers s’accumulent et remplissent votre stockage.

Si vous tentez de libérer de l’espace sur votre ordinateur et que vous avez l’impression d’avoir supprimé tout ce que vous pouvez supprimer, peut-être que supprimer ces fichiers de mise à jour s’avèrera salvateur.

Supprimer les vieux fichiers de mise à jour de Windows

Ouvrez le menu Démarrer, tapez “panneau de configuration” et appuyez sur Entrée. Allez ensuite dans Outils d’administration puis Nettoyage de disque. Choisissez le disque à nettoyer et cliquez sur OK. Cliquez sur Nettoyez les fichiers système, sélectionnez le disque et assurez-vous que “Nettoyage Windows Update” soit coché avant de cliquer sur OK. Attendez la fin du processus.

Y a-t-il des risques à supprimer ces fichiers ? Peut-on le faire régulièrement ?

Ces fichiers ne sont techniquement plus utilisés, ils peuvent donc être supprimés sans risque. Cependant, dans l’éventualité où vous voudriez revenir à une mise à jour antérieure, vous ne pourriez plus le faire si les fichiers sont supprimés. Si la version actuelle vous convient, vous pouvez les supprimer sans souci.

Quant à savoir à quelle fréquence vous pouvez le faire, cela dépend de la taille de votre stockage. Si vous avez un gros disque, vous pouvez les ignorer pendant plusieurs années. Si vous avez par contre un petit SSD, ces fichiers risquent de rapidement grignoter l’espace libre.