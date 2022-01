Comment supprimer définitivement son compte Reddit (ou ses vieux posts)

Si vous voulez supprimer tout ou partie de vos posts et commentaires sur Reddit, si vous voulez faire disparaître définitivement votre compte, suivez le guide.

Vous voulez rester anonyme sur Reddit ? Si vous avez déjà tenté de créer des comptes jetables, vous devriez envisager de les supprimer régulièrement pour rendre plus difficile aux autres la possibilité de savoir ce que vous avez publié et d’obtenir des informations vous concernant. Et si vous avez besoin de vraiment tout effacer, vous pouvez supprimer votre compte définitivement et faire disparaître tous vos posts.

Devriez-vous supprimer tous vos posts Reddit avant de supprimer votre compte ?

Tout ce que vous publiez sur Reddit reste sur Internet pour toujours. Il y a plusieurs sites qui mettent en cache les posts et commentaires de Reddit. Même si vous faites extrêmement attention et que vous supprimez tout ce que vous publiez toutes les 24 heures, ou presque, il est facile de savoir ce que vous avez posté. Si vous vous inquiétez vraiment de garder vos données sensibles loin de Reddit, vous devriez soit éviter d’y poster quoi que ce soit ou anonymiser suffisamment la chose pour protéger votre vie privée.

Évitez de nommer votre employeur, vos amis, vos proches ou votre localisation sur Reddit. Si vous supprimez votre compte Reddit, vos posts et commentaires restent sur le site, mais le nom d’utilisateur devient [supprimé], et il devient de fait difficile de chercher parmi tous vos posts.

Comment supprimer de vieux commentaires et posts de votre compte Reddit

Si vous voulez supprimer rapidement un certain nombre de posts et commentaires sensibles, vous pouvez aller sur votre profil Reddit et les supprimer vous-même. Pour ce faire, connectez-vous sur votre compte Reddit, cliquez sur votre pseudonyme en haut à droite de l’écran et sélectionnez Profil. Sélectionnez l’onglet Posts en haut de la page et cliquez sur l’icône avec les trois petits points à côté des posts puis Supprimer. Vous pouvez faire pareil dans l’onglet Commentaires.

Si vous avez trop de posts à supprimer, vous devriez envisager d’utiliser un outil comme Power Delete Suite pour faciliter l’opération. Il s’agit d’un marque-page JavaScript, ce qui signifie que vous pouvez visiter le site et glisser/déposer le bouton rouge Power Delete Suite dans les marques-pages de votre navigateur.

Lorsque vous êtes prêt(e) à tout supprimer de votre compte Reddit, assurez-vous d’être connecté(e) et cliquez sur le marque-page Power Delete Suite. Vous verrez alors une fenêtre de confirmation vous demandant si vous voulez aller sur votre profil. Cliquez sur Oui. L’outil va vous afficher un certain nombre d’options pour vérifier quelques posts vous voulez supprimer – vous pouvez choisir de modifier les posts et les remplacer avec n’importe quoi ou les supprimer ou les modifier et les supprimer -. Vous pouvez aussi filtrer par subreddits et éviter de supprimer certains posts en particulier.

Lorsque vous avez terminé de passer en revue vos options, cliquez sur Process et Power Delete Suite va commencer à supprimer les éléments de votre compte Reddit. Quelques minutes plus tard, vous verrez que l’opération s’est achevée, vous pourrez alors cliquer sur Download Exported Items pour sauvegarder tous vos commentaires et posts.

Comment effacer définitivement son compte Reddit

Supprimer son compte Reddit définitivement peut être assez déroutant parce que Reddit appelle la procédure désactivation et non suppression définitive. Soyez rassuré(e). Si vous cliquez sur le bouton Désactiver le compte, votre compte Reddit disparaîtra pour toujours.

Pour ce faire, direction les paramètres du compte sur Reddit et faites défiler jusqu’en bas. Cliquez sur le bouton rouge Désactiver le compte.

Souvenez-vous, l’opération ne peut être annulée. À ne faire que si vous êtes certain(e) que vous n’avez plus besoin de votre compte. Vous verrez une fenêtre apparaître, vous demandant un retour utilisateur et la raison de la suppression, mais vous pouvez ignorer tout cela et entrer votre nom d’utilisateur et votre mot de passe, et cocher la case à côté de “Je comprends que les comptes désactivés ne peuvent être récupérés.” Cliquez sur le bouton rouge “Désactiver” et cliquez encore dans la fenêtre de conservation. Félicitations, vous avez supprimé votre compte Reddit pour de bon.