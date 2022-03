Comment supprimer automatiquement les codes à usage unique dans Google Messages

La dernière version en date de Google Messages permet de supprimer automatiquement les codes à usage unique après 24 heures. Voici comment procéder.

Les codes à usage unique, aussi connus sous le nom d’OTP, sont une bonne méthode pour assurer la sécurité de vos différents comptes en ligne. Ils obligent celles et ceux qui souhaiteraient se connecter à non seulement connaître votre pseudonyme et votre mot de passe, mais aussi à avoir ce fameux code à usage unique envoyé sur un appareil de confiance. Si vous avez déjà reçu de tels codes, vous savez qu’ils peuvent rapidement s’accumuler sur votre appareil. Heureusement, Google propose une solution à ce problème.

Quel est le problème avec les codes à usage unique ?

Les OTP sont fantastiques, mais ils n’ont d’intérêt que lors de leur utilisation. Si vous vous connectez fréquemment sur des comptes requérant des OTP, vous recevez fréquemment ces messages, utilisez les codes et… les oubliez sur votre smartphone. Et il n’y a rien de plus ennuyeux qu’une marée de codes inutiles que de devoir supprimer ces codes inutiles manuellement, l’un après l’autre, à chacune de vos connexions.

Comment supprimer les codes à usage unique dans Google Messages

Google a déployé une mise à jour de son application Google Messages. La plus grande nouveauté est très certainement l’introduction des catégories de conversations, qui utilise l’intelligence artificielle pour trier automatiquement vos messages. Actuellement, ces groupes comprennent “Tous” – toutes vos discussions -, “Personnel” – les messages de vos amis et proches – et “Travail” – les messages de votre travail et contacts plus formels -.

Cela étant dit, il y a aussi un nouveau paramètre bien caché. Si vous allez dans “Organisation des messages”, vous verrez une nouvelle option : “Suppression automatique des OTP après 24 heures”. Il suffit d’activer cette option pour que les codes à usage unique soient automatiquement supprimés après 24 heures.

24 heures est plus que suffisant. Dans un système d’authentification double facteur, ceux-ci ne sont de toute façon valide que quelques minutes. Si vous ne le saisissez pas à temps, celui-ci expire et vous devez en redemander un. 24 heures après l’avoir reçu, le code sera donc supprimé, automatiquement, pour éviter l’encombrement sur votre téléphone.

Comment télécharger la dernière version en date de Google Messages

Cette fonctionnalité, tout comme les catégories de messages, n’est pas encore totalement déployée. Il vous faut peut-être attendre avant de pouvoir en profiter. Direction le Play Store pour télécharger la dernière version en date de Google Messages. Vous pouvez aussi récupérer le fichier APK directement depuis APK Mirror.