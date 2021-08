Comment se débarrasser de ses contacts en doublon sur iPhone (avec l’aide d’un Mac)

Si vous avez de nombreux contacts dupliqués sur votre iPhone, il est possible de les fusionner facilement et rapidement. Cela requiert d'avoir un Mac et de passer par l'application Contacts.

iCloud peut être très utile lorsque vous avez besoin de synchroniser des données sur vos différents appareils Apple mais cela peut, à terme, parfois laisser tous ces espaces virtuels, et notamment celui réservé aux contacts, plus ou moins morcelés. À cause d’un bug au niveau d’iCloud, il est possible que vous ayez accumulé une collection de doubles dans votre carnet d’adresses. Ces contacts dupliqués ne prennent pas beaucoup de stockage mais leur simple existence peut être ennuyeuse. Il existe cependant une petite astuce pour faire le ménage dans vos contacts une fois pour toutes. Vous allez enfin pouvoir dire adieu à vos contacts en double, en triple ou davantage.

Comment supprimer les contacts dupliqués facilement de son iPhone

Pour les utilisateurs d’iPhone, la manipulation peut être assez compliquée dans la mesure où iOS ne permet pas de supprimer manuellement un contact comme vous pouvez le faire avec un email. À la place, il faut ouvrir la fiche du contact, tapoter sur Éditer et faire défiler tout en bas pour tapoter sur Supprimer le contact. Et pour rendre l’opération plus fastidieuse encore, il faut ensuite confirmer la suppression. Un enfer quand on a des dizaines de contacts à supprimer et qu’il faut en plus faire défiler dans toute la liste.

Une procédure très rapide avec l’application Mac Contacts

Si vous avez un ordinateur Mac, vous pouvez considérablement accélérer la manipulation. Il existe une fonctionnalité dans l’application Contacts qui va retrouver et fusionner automatiquement les contacts dupliqués. Voici ce qu’il faut faire.

Assurez-vous que vos contacts iCloud sont synchronisés sur votre Mac. Pour ce faire, cliquez sur le logo Apple tout en haut à gauche de l’écran puis Préférences Système et assurez-vous que Contacts soit coché sous Applications sur ce Mac utilisant iCloud. Vous pouvez ensuite quitter les préférences. Ouvrez l’application Contacts sur votre Mac. Si vous ne la trouvez pas, appuyez sur Cmd + Espace pour lancer une recherche Spotlight ou cliquez sur l’icône loupe en haut à droite de l’écran. Dans l’application Contacts, vous verrez tous les noms, numéros de téléphone et adresses que vous avez collectés et synchronisés sur vos appareils avec le temps. Pour regrouper tous vos contacts dupliqués en une seule fois, allez en haut de l’écran, cliquez sur Fiche puis “Rechercher les doublons”. Après quelques instants, Apple vous indiquera combien de copies vous avez et vous proposera l’option de les fusionner. Cette popup dispose par ailleurs d’une case à cocher vous demandant si vous souhaiter fusionner les contacts qui ont des noms similaires mais des informations différentes – comme un contact qui aurait une adresse email et l’autre un numéro de téléphone -. Si vous voulez un tel comportement, cochez la case avant de cliquer sur le bouton bleu Fusionner sur la droite. L’application s’occuper alors de tout.

Précision importante. Si vous avez deux contacts différents qui ont le même nom et que vous suivez ces étapes, les deux numéros seront ajoutés au seul contact qui restera. Pour éviter de fusionner des contacts réellement distincts, allez dans les fiches de chaque contact et renseigner un élément pour les distinguer.

Une fois que tout est terminé, la liste de contacts de votre iPhone devrait être plus propre. Et au lieu d’y avoir passé plusieurs longues minutes, voire heures, cela ne vous aura pris que quelques clics.