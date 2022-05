Comment savoir si une extension Google Chrome est sûre

Les extensions Chrome sont très utiles, mais il faut faire attention à ce que vous installez sur votre appareil. Voici comment savoir si telle ou telle extension est sûre.

Les extensions Chrome sont très utiles. Elles peuvent vous permettre d’écrire sans faute, de vous débarrasser des publicités, de vous faire économiser de l’argent quand vous faites du shopping et bien d’autres choses encore. Cependant, comme les apps Android sur le Play Store, les extensions sur le Chrome Web Store ne sont pas toujours ce qu’elles paraissent être. Les malwares sont à craindre, et vous ne voudriez pas compromettre la sécurité de votre appareil et votre vie privée en voulant installer un bloqueur de publicités.

Google est au courant que la qualité et la sécurité des extensions Chrome ne sont pas homogènes. C’est pour cette raison que le géant américain a mis en place un système d’identification et de vérifications des extensions et des créateurs. Si vous cherchez des extensions, vous pourrez voir deux nouveaux badges, tous deux offrant une information intéressante sur l’extension et/ou son développeur.

Badge Sélection

Le badge “Sélection” apparait en bleu avec l’icône dédiée sur certaines extensions. Selon Google, l’entreprise attribue ce badge aux extensions qui “suivent nos meilleures pratiques techniques et offre un haut niveau d’expérience utilisateur et de design.” Ce qui est intéressant avec ce badge, c’est que c’est un signe que l’extension a été analysée par les membres de l’équipe Chrome. Ce n’est pas un algorithme quelconque qui attribue cette distinction.

Les membres chargés de cette mission évaluent la qualité de la page de présentation de l’extension, si elle fonctionne bien chez celles et ceux qui l’ont téléchargée, si elle utilise les dernières versions des API Chrome et, peut-être le plus important, si elle respecte la vie privée des utilisateurs. Bien que Google n’ait pas la meilleure des réputations sur ce segment, c’est une bonne chose de voir que l’entreprise fasse attention à ce que les extensions ne volent pas vos données.

Badge de bon historique de l’éditeur

Lorsque Google estime qu’un éditeur respecte depuis quelque temps les directives du géant et que son identité a pu être vérifiée, la firme de Mountain View lui attribue le badge de bon historique de l’éditeur. Celui-ci apparaît sous la forme d’une petite coche à côté du site de l’éditeur. Ce badge est un autre bon moyen d’avoir confiance en l’extension, puisqu’il signifie que Google sait qui est l’éditeur. Si ce dernier tente quoi que ce soit de malhonnête, le compte sera radié.

Que faire d’autre pour s’assurer qu’une extension Chrome est sûre ?

Même avec ces deux badges, vous devriez toujours agir avec précaution :