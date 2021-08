Comment savoir si son iPhone ou iPad est infecté par le spyware Pegasus

Pegasus est un spyware qui a beaucoup fait parler ces dernières semaines. Comment savoir si son iPhone ou iPad est infecté ? Que faire si c'est le cas ? Suivez le guide.

Il arrive fréquemment qu’un rapport de sécurité détaille telle ou telle faille de sécurité sur iPhone ou iPad. Et chaque fois, se pose la même question. Mon appareil est-il concerné ? Est-il déjà infecté pour le spyware en question ? Comment savoir ? Que faire dans ce cas ? En juillet, des chercheurs découvraient des preuves que le spyware Pegasus avait été distribué sur les téléphones de journalistes, de politiciens et autres activistes.

Ce spyware peut être installé à distance sur l’iPhone ou iPad cible sans que le propriétaire dudit appareil ne fasse quoi que ce soit. L’attaquant a alors un accès total à l’appareil et toutes ses données. Cela inclut les messages textes, les emails et même les appels téléphones. Pegasus fut initialement conçu par NSO Group pour suivre les activités des criminels et autres terroristes.

Il est tout à fait naturel de se demander si son appareil est infecté chaque fois que l’existence d’une faille est démontrée, même s’il n’y a a priori aucune raison pour qu’une entité gouvernementale veuille suivre l’activité de mon téléphone. À moins que le gouvernement ne souhaite savoir que je passe tout mon temps sur telle ou telle application. Pour les plus curieux, ou les plus inquiets, il existe un outil gratuit pour vérifier la présence de Pegasus sur son iPhone ou iPad.

Les risques que votre appareil soit infecté par le spyware Pegasus sont très faibles et de nombreux rapports affirment qu’avec la version iOS 14.7.1, la faille utilisée a été corrigée. Apple n’a cependant pas confirmé l’information. Et si vous voulez être sûr(e) que vous n’êtes pas infecté(e), voici la marche à suivre.

Télécharger et installer l’app iMazing sur Mac ou PC

iMazing a récemment mis à jour son application pour inclure le Mobile Verification Toolkit (MVT) de Amnesty International, conçu pour détecter la présence de Pegasus sur un appareil. Téléchargez l’application sur le site de l’entreprise. Ne vous souciez pas d’acheter l’application, il est possible de lancer un test complet avec l’essai gratuit. Une fois téléchargée, installez-la, lancez-la et sélectionnez “free trial”.

Lancer un test Pegasus Spyware sur son iPhone ou iPad

Connectez votre iPhone ou iPad à votre ordinateur via un câble. Il vous faudra peut-être entré votre code de déverrouillage pour approuver la connexion avant de procéder. Ensuite, naviguez dans les options d’action sur la droite de l’application jusqu’à trouver “Detect Spyware” et cliquez dessus.

Une fenêtre apparaît pour vous guider. L’outil va créer une sauvegarde locale de votre appareil et analyser cette sauvegarde. C’est une tâche totalement automatisée, vous pouvez vaquer à vos occupations pendant le processus.

iMazing suggère de laisser les paramètres par défaut sur chaque écran. Une fois la configuration établie, il faut accepter la licence et cliquer sur Start Analysis. Laissez bien l’iPhone ou l’iPad connecté jusqu’à la fin de l’opération. Cela peut prendre facilement une demi-heure. Une fois l’analyse de la sauvegarde démarrée, l’application vous indiquera sa progression application par application. L’application utilise une base de données d’adresses email, liens, noms de processus et autres fichiers malveillants.

Une fois l’analyse achevée, vous aurez un rapport complet.

Que faire sur iMazing détecte une infection ?

Tout d’abord, pas de panique. Il se peut que ce soit un faux positif. iMazing vous demander de transmettre le rapport à son service client pour une analyse plus complète encore. L’entreprise suggère par ailleurs, si vous ou un membre de votre famille est active dans un quelconque “contexte politique”, de retirer la carte SIM de l’appareil et de l’éteindre.