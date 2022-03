Comment savoir si des hackers ont certaines de vos données personnelles

Les piratages avec vols de données sont très fréquents. Des données personnelles se retrouvent souvent la nature. Peut-être même les vôtres. Voici comment savoir vous êtes concerné(e).

L’année dernière fut la pire année en termes de vols de données, les cyberattaques continuent de faire des ravages, dans les gouvernements et les entreprises privées. Le fondeur NVIDIA faisait part d’une attaque à son encontre qui a entraîné la publication de nombreuses données très confidentielles. Les hackers ciblent les grandes entreprises, les entreprises de logiciel et même les applications sur votre téléphone. Vos données personnelles sont en danger.

Si vos données privées ont été compromises, vous ne le saurez probablement pas avant que l’entreprise qui gère ces mêmes données ne vous en informe. Et à ce moment-là, votre date de naissance, votre numéro de sécurité sociale, vos informations de carte de crédit ou de santé auront déjà été exposées et peut-être utilisées.

Toutes les informations volées qui orientent les voleurs vers votre identité peuvent permettre aux hackers de faire des achats en ligne, ouvrir des crédits à votre nom, faire des demandes médicales quelconques, etc. Des milliards d’identifiants sont disponibles sur le dark web, souvent proposés en packs pour les hackers.

Vous ne pouvez pas empêcher les sites de se faire pirater, mais vous pouvez vérifier si vos informations sont compromises et limiter les dégâts le cas échéant. Tout d’abord, si vous utilisez un gestionnaire de mots de passe qui crée pour vous des mots de passe uniques, vous pouvez être sûr(e) que si tel site est piraté, le mot de passe volé ne donnera pas accès à d’autres sites sur lesquels vous avez un compte. Un bon gestionnaire de mots de passe peut aussi vous aider à gérer toutes vos informations de connexion, très utile au quotidien.

Après une cyberattaque, des outils de suivi peuvent vous indiquer quels identifiants sont sur le dark web, vous permettant de prendre des mesures pour limiter les dégâts. Voici comment utiliser deux outils gratuits – Google Password Chekup et Mozilla Firefox Monitor – pour savoir si vos adresses email et mots de passe sont compromis et comment réagir.

Comment utiliser Google Password Checkup

Dans le cadre de son service de gestion de mots de passe, Google offre gratuitement l’outil Password Checkup, lequel vient vérifier si vos identifiants et mots de passe ont été exposés.

Si vous utilisez le service de mots de passe de Google pour suivre vos identifiants dans Chrome ou Android, direction le site dédié et tapotez sur Accéder au Check-up Mots de passe. Tapotez sur Vérifier les mots de passe et identifiez-vous. Entrez le mot de passe de votre compte Google. Après quelque temps, Google va afficher les éventuels problèmes détectés, y compris les identifiants compromis, réutilisés et les mots de passe faibles. À côté de chaque mot de passe réutilisé ou faible, un bouton Changer pour le modifier et opter pour quelque chose de plus fort.

Comment utiliser Mozilla Firefox Monitor

Le service Mozilla Firefox Monitor vous aide à savoir si vos adresses email se sont retrouvées dans des fuites de données connues.

Pour démarrer, direction la page dédiée. Entrez une adrese email et tapotez sur Vérifier les fuites de données. Si l’email s’est retrouvé dans une faille depuis 2007, Monitor va vous l’indiquer, ainsi que les autres données exposées. Sous chaque faille, vous pouvez cliquer sur En savoir plus sur cette faille, pour savoir ce qui a été volé et les actions recommandées par Mozilla, comme la mise à jour du mot de passe.

Vous pouvez aussi vous enregistrer pour que Monitor vous alerte dès que votre email se retrouve dans une faille. Monitor scanne les adresses email dans les lots de données exposées et vous informer si la vôtre se retrouve dedans.

En bas de la page Firefox Monitor, tapotez sur S’abonner aux alertes. Si besoin, créez un compte Firefox. Tapotez sur Se connecter pour voir un résumé. En bas de la page, vous pouvez ajouter d’autres adresses à suivre. Mozilla vous enverra un email à chaque adresse ajoutée avec pour sujet “Firefox Monitor a trouvé vos informations dans ces failles”, lorsqu’il trouve une adresse email dans un lot de données volées, avec des instructions à suivre.

D’autres pistes à suivre

Outre les outils de Mozilla et Google, vous pouvez aller plus loin pour être alerté d’éventuelles fuites de données vous concernant.

Visualisez votre empreinte numérique. Bitdefender offre un tableau de bord avec son abonnement Digital Identity Protection qui vous montre où vos informations personnelles sont apparues en ligne. L’outil indique aussi les vols de données dans lesquelles vos données se sont retrouvées, vous informe quand elles apparaissent dans de nouvelles et vous proposent des actions à réaliser pour sécuriser vos données. Le système vous indique même si vos données sont sur le dark web et vous fait savoir si quelqu’un tente de se faire passer pour vous sur les media sociaux.

Suivre ses mouvements bancaires. N’hésitez pas à regarder régulièrement vos comptes en banque pour détecter d’éventuelles transactions suspectes. Cela peut être le signe que quelqu’un a accès à vos données personnelles.