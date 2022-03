Comment savoir quand son ordinateur portable est en fin de course

Rien de pire qu'un ordinateur portable vieillissant. On se retrouve vite frustré au quotidien. Comment sait-on quand il est vraiment temps d'en changer ?

Les ordinateurs portables existent depuis longtemps. La première machine qui puisse être considérée comme un vrai portable fut certainement l’Osborne 1, commercialisée en 1981. Avec plus de 11 kg sur la balance, un écran de 5 pouces et vendu 1 800 $ à l’époque – plus de 5 500 $ aujourd’hui -. La machine fut un succès, mais les ventes ont rapidement décliné une fois la concurrence sur le marché. En deux ans, les ordinateurs Osborne avaient disparu.

Quarante ans plus tard, les capacités de nos portables ont explosé de manière exponentielle. Chaque nouvelle saison, des CPU plus puissants, davantage de RAM, de meilleurs écrans et il s’en vend davantage que de machines fixes depuis 2005. Dans le monde d’aujourd’hui, les ordinateurs portables sont des produits très pratiques. La majorité des machines vendues dans le commerce sont même tout à fait capables de faire le travail – à moins que vous n’ayez d’énormes besoins -.

Mais comment sait-on que le moment est venu de remplacer son portable ? Si votre machine a plus de 3 ans, il est probablement temps de se poser la question. Voici comment décider de remplacer une machine vieillissante ou, au contraire, poursuivre un peu l’aventure.

À quel moment la machine est-elle vraiment trop vieille ?

Acheter un nouvel ordinateur n’est pas chose aisée, il y a de nombreuses options et paramètres à prendre en considération, l’offre est colossale. Dell vend par exemple des Inspiron à moins de 300 €, ce qui est parfait si vous ne faites que surfer sur Instagram ou Amazon, mais absolument impensable si vous vous lancez dans la création de film d’animation. Apple, de son côté, propose des MacBook Pro haut de gamme à plus de 6 500 €, mais ce sera du pur gâchis si vous n’utilisez la bête que pour jouer à Wordle tous les matins.

De la même manière, la décision de remplacer votre ordinateur portable devrait commencer avec cette question : cette machine répond-elle encore à vos besoins ? Si votre ordinateur s’allume quand vous le lui demandez et qu’il fait ce que vous voulez, vous pouvez probablement le garder jusqu’à ce qu’il montre de vrais signes de vieillesse (voir ci-dessous). D’un autre côté, si vous n’avez plus de stockage et/ou que vous êtes régulièrement frustré(e) quand vous l’utilisez, il est peut-être temps d’en acheter un nouveau.

Commencez par évaluer votre machine actuelle. Si vous avez du mal à le faire, envisagez ses différentes catégories. Votre ordinateur est-il ce qui se faisait de mieux quand vous l’avez acheté ou s’agissait-il d’entrée de gamme ? Les machines haut de gamme sont d’ordinaire fabriquées avec des matériaux plus durables et offrent une durée de vie plus longue parce que leurs composants sont moins rapidement obsolètes. Si vous avez acheté un portable avec 16 Go de RAM il y a quelques années, il est encore certainement plutôt bon aujourd’hui. Comparez les spécifications de votre machine avec ce qui se fait aujourd’hui. S’il est encore à la page, vous pouvez probablement le garder encore quelques années. Un bon moyen d’évaluer cela rapidement, c’est de vérifier auprès des revendeurs tiers, professionnels ou particuliers. Si la machine est toujours vendue à de bons prix sur les marchés de l’occasion, c’est qu’elle est parfaitement utilisable aujourd’hui.

Les signes d’une machine en fin de vie

Selon vos besoins, vous pouvez garder un portable en “mauvaise santé” pendant très longtemps. Mais il y a certains signes très clairs qui vous feront prendre la décision. À moins que vous ne soyez suffisamment calé(e) pour réinstaller tout le système d’exploitation, voici les signes qui indiquent que vous devriez changer de portable avant d’y être vraiment contraint :

Démarrage lent : Si votre ordinateur met plusieurs minutes pour s’allumer et autant pour démarrer totalement, il est probablement temps de le changer.

: Si votre ordinateur met plusieurs minutes pour s’allumer et autant pour démarrer totalement, il est probablement temps de le changer. Tout est lent : Si votre ordinateur vous laisse le temps d’aller prendre un café pour simplement lancer Office, il est probablement temps de le changer.

: Si votre ordinateur vous laisse le temps d’aller prendre un café pour simplement lancer Office, il est probablement temps de le changer. Bug : Tous les ordinateurs plantent de temps à autre, affichent un écran bleu de la mort ou autre. Mais si cela arrive trop souvent, il est probablement temps de le changer.

: Tous les ordinateurs plantent de temps à autre, affichent un écran bleu de la mort ou autre. Mais si cela arrive trop souvent, il est probablement temps de le changer. Trop vieux pour les standards actuels : Si la carte Wi-Fi de votre ordinateur n’arrive pas à se connecter sur les nouveaux réseaux ou si vous n’arrivez pas à lancer des applications récentes – et que vous ne pouvez pas mettre à jour le système d’exploitation, il est probablement temps de le changer.

: Si la carte Wi-Fi de votre ordinateur n’arrive pas à se connecter sur les nouveaux réseaux ou si vous n’arrivez pas à lancer des applications récentes – et que vous ne pouvez pas mettre à jour le système d’exploitation, il est probablement temps de le changer. Signes mécaniques de mauvais augure : Votre ordinateur vous alertera certainement de sa mort imminente. Si les ventilateurs tournent constamment – en faisant beaucoup de bruit -, c’est un signe que les composants sont trop sollicités même pour des tâches basiques (et particulièrement s’ils se comportent ainsi après un passage en réparation). Un écran tactile, clavier ou trackpad capricieux, ou encore une charnière délicate sont autant de signes à ne pas négliger.

L’option de la mise à jour

Selon votre niveau de connaissance, vous pouvez parfois faire faire une petite cure de jeunesse à votre machine en procédant à certaines mises à niveau. Augmenter la quantité de RAM, remplacer la batterie, ajouter un plus gros disque dur peut parfois faire tout à fait le travail.

Cela étant dit, toutes les machines ne peuvent pas être mises à jour ainsi. Un simple coup d’oeil sur l’arrière de l’appareil peut vous renseigner ; si vous voyez des panneaux amovibles avec des vis, il y a de fortes chances que vous puissiez changer certains composants. Mais vous devez bien vous renseigner, pour savoir quels composants il est possible de mettre.

En outre, si une version plus récente de votre système d’exploitation existe et que vous pouvez l’installer, vous devriez le faire, cela fera certainement augmenter les performances de votre machine.

La décision de remplacer votre ordinateur portable dépend de vos besoins et de votre budget. Aujourd’hui, même un portable d’entrée de gamme peut vivre bien au-delà de sa garantie. Finalement, vous prendrez la décision selon votre niveau de frustration au quotidien.