Comment savoir combien de Go à son smartphone. Voilà bien une question qui revient régulièrement. Mais de quels gigas parle-t-on ? Et comment avoir l'information sur iOS et sur Android ?

À la question “Combien de Go a ce smartphone ?”, on pense tout d’abord au stockage disponible sur l’appareil. C’est un paramètre important à prendre en considération au moment de l’achat, car selon l’utilisation, les besoins en la matière ne sont clairement pas les mêmes. Ces gigas (Go) peuvent aussi faire référence à la mémoire vive du smartphone. Là encore, c’est un paramètre important de l’appareil selon ce que vous en faites. Mais comment savoir combien de Go a son smartphone ? Réponse ci-dessous.

Vérifier l’espace de stockage disponible sur un smartphone Android est chose très facile. Il faut dans un premier temps accéder au menu Paramètres, via l’icône qui ressemble à un engrenage, soit sur l’écran d’accueil ou dans le panneau des applications, encore appelé tiroir des applications de votre téléphone Android. Balayez alors l’écran vers le bas jusqu’à retrouver l’option Stockage. Ensuite, appuyez sur l’option Stockage du téléphone. Sur certaines versions, vous verrez plutôt l’option Mémoire de stockage interne. Selon les fabricants, les intitulés peuvent être différents.

En haut, sous Stockage du téléphone, vous verrez Espace total – indique la quantité totale de stockage interne de l’appareil et Disponible – indique l’espace restant que vous pouvez utiliser pour installer les applications, les fichiers multimédias et les données système -. La mémoire de l’appareil Android est également subdivisée en différentes sections de stockage. Ainsi, vous pourrez voir l’espace occupé par chaque type de fichier sur l’appareil. Pratique quand vous cherchez à libérer de l’espace sur votre smartphone.

“Applications” est la première section, pour afficher la quantité d’espace utilisée par les applications installées. En appuyant dessus, vous serez automatiquement redirigé vers l’écran de gestion de toutes les applications de l’appareil. Sur cette page, vous pouvez sélectionner une application puis appuyer sur le bouton Désinstaller en haut à droite de votre écran pour supprimer l’application afin de libérer de l’espace. Il en va de même pour “Images, vidéos” et “Audio”. Dans “Données mises en cache”, vous retrouverez tous les fichiers temporaires utilisés par l’appareil et les applications. Et dans “Divers”, tous les autres fichiers.

Si vous avez une carte SD, vous avez également la possibilité de voir la quantité de stockage disponible dessus. Pour ce faire, vous devez aller dans la section Carte SD qui se trouve sous Stockage du téléphone. La section Espace total indique la quantité totale de stockage de votre carte SD et la section Disponible indique l’espace restant. Vous pouvez aussi supprimer ou formater la carte SD. Une fois la carte SD formatée, toutes les données qu’elle contient seront effacées.

Là encore, la procédure est très simple. Accédez à Réglages > Général > Stockage [appareil]. Une liste de recommandations permettant d’optimiser le stockage de votre appareil peut s’afficher, suivie d’une liste des apps installées et de la quantité de stockage qu’elles occupent. Il suffit de tapoter le nom d’une app pour obtenir plus d’informations sur l’espace de stockage qu’elle occupe. De là, il est possible de désinstaller l’app (ce qui en conserve les documents et les données) ou supprimer l’app (retire l’app et ses données).

Si votre appareil manque d’espace et ne parvient pas à en libérer, le message d’alerte Stockage presque saturé peut apparaître.

Vous pouvez alors, comme sur Android, utiliser les différentes sections pour savoir quoi nettoyer. Apps, Photos, Contenu multimédia, Mail, Apple Books, Messages, iCloud Drive, Autre, Système. Avec cette vue d’ensemble, vous pouvez faire le ménage assez facilement.

Pour connaître la quantité de RAM sur son smartphone Android, il y a deux options. La première consiste à passer par les paramètres.

Allez dans les paramètres. Descendez jusqu’à la section “À propos du téléphone”. Là, vous devriez trouver le Numéro de build. Tapotez dessus 5 fois de suite rapidement. Le message “Vous êtes désormais un développeur” devrait apparaître. Retournez dans le menu principal des paramètres et sélectionnez Système. Allez ensuite dans “Options pour les développeurs”. Sous “Mémoire”, vous devriez voir combien de RAM vous avez et combien sont actuellement utilisées.

La seconde consiste à utiliser une application tierce. Il en existe plusieurs, à vous de faire votre choix.

iOS ne permet pas de visualiser la quantité de RAM disponible et encore moins celle utilisée à un moment donné. Une volonté d’Apple.

Cela étant dit, il est tout de même possible d’obtenir cette information. Tout d’abord, quand vous achetez un iPhone, vous savez de combien de Go de RAM dispose celui-ci. Les derniers modèles ont 4 ou 6 Go de RAM. Cela dépend de la génération. Une recherche sur le web avec votre modèle précis vous donnera la réponse.

Si vous préférez vérifier vous-même la RAM de votre iPhone, vous pouvez télécharger une application tierce qui permet de voir les spécifications techniques de votre appareil, mais aussi de surveiller son utilisation. Là encore, il en existe un grand nombre, plus ou moins complètes, gratuites ou payantes. À vous de faire votre choix.