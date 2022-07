Comment s’assurer d’avoir toujours du contenu à regarder hors ligne sur son smartphone

Les services de streaming, quels qu'ils soient, proposent pratiquement tous de télécharger du contenu, manuellement ou automatiquement. Voici comment cela fonctionne.

Avoir sa musique, ses livres audio, ses podcasts, ses films et ses séries TV dans le cloud est une très bonne idée. Tout est accessible depuis n’importe quel appareil, à tout moment et ça ne prend pas de place sur l’appareil en question. Cela étant dit, lorsque vous n’êtes pas connecté(e), vous n’avez aucun contenu à disposition. Fort heureusement, les services de streaming actuels proposent tous, ou presque, la possibilité de télécharger du contenu, automatiquement ou non.

Activer ces téléchargements automatiques peut être très utile dans bien des situations. Notamment lorsque vous devez partir en voyage soudainement, ou que votre internet vous fait subitement défaut. Ci-dessous, trois applications qui proposent de telles fonctionnalités. Les autres, comme Spotify, Apple Music, Amazon Prime Video ou Disney+, permettent des téléchargements manuels, mais des fonctions plus intelligentes ne devraient pas tarder.

Activer les téléchargements intelligents sur Netflix

Les téléchargements intelligents de Netflix permettent de sauvegarder les films et séries TV en arrière-plan, ils sont ainsi prêts à être regardés dès que vous en avez besoin. Pour ce faire, tapotez sur le bouton Téléchargements en bas de l’interface de l’app mobile, puis choisissez Téléchargement automatique. Il y a deux options que vous pouvez activer : “Télécharger l’épisode suivant”, ce qui permet de faire exactement cela, et “Téléchargements personnalisés”. Netflix va alors télécharger une sélection de contenus qui pourraient vous plaire.

Les paramètres dessous permettre de gérer le stockage alloué à ces téléchargements automatiques. Vous pouvez même le définir par profil. Vous pouvez aussi voir combien de stockage il reste sur votre téléphone et combien Netflix en prend.

Tous vos téléchargements, manuels ou automatiques, se retrouvent dans l’onglet Téléchargements dans l’app. Vous pouvez effacer un téléchargement via l’icône en forme de crayon puis “Supprimer” ou en tapotant sur l’icône téléchargement à la droite de chaque contenu.

Pour profiter de cette fonctionnalité sur Youtube, il faut être abonné à YouTube Premium, 11,99 € par mois. Vous aurez alors le bouton Téléchargement à côté des vidéos dans l’application. Si vous n’avez pas le temps de gérer ces téléchargements manuellement, YouTube peut le faire pour vous. Tapotez sur l’icône de vore profil, puis Paramètres et Arrière-plan et téléchargements, pour enfin activer les téléchargements intelligents. Vous pouvez aussi choisir Qualité des téléchargements pour définir la qualité par défaut.

YouTube explique que les vidéos sélectionnées sont “recommandées” pour vous selon vos habitudes et la liste est rafraîchie tous les sept jours.

Les vidéos téléchargées sont à retrouver dans l’onglet Bibliothèque de l’app puis Téléchargements. Vous pouvez les visualiser et les supprimer en cas de besoin, mais il n’y a pas d’option pour visualiser le stockage utilisé et/ou restant.

Téléchargements intelligents sur YouTube Music

YouTube Music peut aussi télécharger du contenu pour vous. Il vous faut pour cela l’offre payante de YouTube Music, à 9,99 € par mois. Vous trouverez les boutons de téléchargement un peu partout dans l’application et vous pouvez tapoter pour sauvegarder des playlists, albums ou chansons. Tapotez sur Bibliothèque, puis Téléchargements pour retrouver toute la musique téléchargée.

Depuis l’écran Téléchargements, tapotez sur l’icône en forme de roue crantée et activez Téléchargements intelligents (Android) ou Télécharger une mixtape hors-ligne (iOS). Avec le slider, vous pouvez définir le nombre de chansons et le stockage utilisé.

La mixtape hors ligne apparaît comme une playlist sur Android et iOS, mais la limite de chansons (jusqu’à 100 titres) ne peut être définie que sur iOS. Sur Android, vous pouvez télécharger ainsi jusqu’à 500 chansons via cette fonctionnalité. Tous ces albums et pistes ne seront dans la mixtape hors ligne, mais dans Téléchargements, dans la Bibliothèque.

Podcasts

La plupart des apps de podcasts dignes de ce nom téléchargent les nouveaux épisodes de vos podcasts. Dans l’app Pocket Casts, par exemple, tapotez sur l’icône en forme de roue crantée sur la page d’un podcast et activez Téléchargement automatique.

Si vous préférez l’app Overcast sur iOS, vous trouverez cette option sur la page d’un podcast, puis en tapotant sur Paramètres, Téléchargement et Télécharger automatique. Le processus sera donc automatisé et vous pouvez même les envoyer vers des playlists personnalisées.

Si vous utilisez l’application Apple Podcasts native, l’option se trouve derrière le bouton avec les trois petits points dans le coin supérieur droit, puis dans Paramètres et Télécharger automatiquement. Vous pouvez choisir tous les nouveaux épisodes, aucun épisode ou un entre-deux basé sur un nombre spécifique d’épisodes ou lorsqu’ils sont publiés.