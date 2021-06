Comment retrouver le mot de passe de votre WiFi

Protéger son réseau WiFi avec un mot de passe fort est vital. Malheureusement, si celui-ci est égaré, sachez qu'il est possible de le récupérer. Voici plusieurs méthodes.

Protéger son WiFi est extrêmement important. Cela permet d’éviter que d’autres personnes n’utilisent votre bande-passante ou ne téléchargent du contenu illégal. C’est pour cette raison qu’il est absolument nécessaire définir un mot de passe fort sur votre réseau WiFi. Mais avoir un mot de passe complexe signifie qu’il est difficile, voire impossible à mémoriser. Il peut donc arriver que vous l’égariez. Ci-dessous, plusieurs méthodes pour le récupérer.

Méthode n°1 : Trouver le mot de passe dans Windows

Le mot de passe est sauvegardé dans le PC. Pour le retrouver, cliquez sur l’icône réseau dans la barre des tâches, par défaut en bas à droite de l’écran. Cliquez ensuite sur “Ouvrir Centre Réseau et partage”. Dans la fenêtre qui apparaît, cliquez sur “Modifier les paramètres de l’adaptateur” dans le menu de gauche.

Maintenant, un clic droit sur l’adaptateur sans fil pour lequel vous voulez récupérer le mot de passe et dans le menu contextuel, cliquez sur Status. Une nouvelle fenêtre s’affiche. Dans “Propriétés sans fil”, sous “Sécurité”, vous verrez le type de chiffrement et le mot de passe WiFi (caché). Cliquez sur “Montrer les caractères” et votre mot de passe s’affichera. Copiez et sauvegardez-le, ou écrivez-le.

Méthode n°2 : Sur le modem/box

Si vous n’avez modifié le mot de passe par défaut de votre modem, il est possible que celui-ci soit imprimé dessus. Vérifiez donc à la base ou à l’arrière du boîtier et vous verrez s’il est imprimé ou non.

Méthode n°3 : Avec un outil dédié

Vous pouvez aussi utiliser un outil de récupération de mot de passe dédié si vous être sous Windows. WirelessKeyView, développé par Nirsoft, est parfait dans cette situation. Téléchargez l’outil (65 ko), dézippez-le et lancez le programme WirelessKeyView – pas besoin d’installation -.

Lorsque le programme démarre, vous verrez tout de suite les mots de passe inscrits dans la base de registre de Windows. Cherchez le réseau pour lequel vous voulez le mot de passe et le tour est joué.

Méthode n°4 : Depuis les paramètres du routeur

Pour accéder au routeur, il vous faudra être connecté à votre réseau domestique, en filaire donc, via un câble Ethernet. Une fois connecté, ouvrez un navigateur web et entrez l’adresse 192.168.0.1 ou 192.168.1.1 dans la barre d’adresse. Ce sont les deux adresses les plus fréquentes pour les routeurs. Si ça ne fonctionne pas, cherchez sur le net en donnant le modèle de routeur.

Une fois sur la page d’administration et connecté, vous devrez trouver les paramètres WiFi. Il vous faudra peut-être fouiller un peu pour y parvenir. Là, vous trouverez l’option en question et vous pourrez voir le mot de passe ainsi que le type de chiffrement. Il vous faudra aussi peut-être cliquer pour “afficher le mot de passe”.

Méthode n°5 : Contacter votre FAI

Vous pouvez aussi contacter le support de votre fournisseur d’accès à internet et demander s’ils peuvent vous aider. L’on vous demandera probablement des preuves de votre identité avant de vous fournir le mot de passe en question.

Méthode n°6 : Réinitialiser le routeur

Si aucune des méthodes précédentes ne fonctionne, vous pouvez aussi réinitialiser totalement le routeur. Cela viendra remettre toute sa configuration à celle d’usine, y compris le mot de passe. Vous perdrez donc tout ce que vous avez pu configurer.

Pour ce faire, il faut, le plus souvent, rester appuyé sur un tout petit bouton à l’arrière du boîtier, au fond d’un petit trou. Il faut d’ailleurs souvent utiliser la pointe d’un stylo ou un trombone pour y parvenir. Restez appuyé jusqu’à ce que vous voyiez les lumières du routeur clignoter.

Maintenant, il vous faut reconfigurer le routeur. Utilisez les identifiants par défaut – le plus souvent imprimés à l’arrière du routeur, on les trouve sinon souvent sur le web – et une fois connecté, vous pourrez visualiser le mot de passe.